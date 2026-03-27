Fuerza pública hace presencia en Campo Dos, tras presuntos ataques a población en Tibú

El Ejército Nacional informó que se adelantan operaciones militares con tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano, en coordinación con la Policía Nacional en el casco urbano del corregimiento de Campo Dos, en Tibú, en Norte de Santander, ante los presuntos ataques contra la población en esta zona del país.

Según el Coronel Wendell Fernández Porras, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, la seguridad está garantizada en esta parte del país.

“Como fuerza pública, sostenemos una ofensiva continua contra los grupos armados organizados que pretenden afectar la tranquilidad y la seguridad de la población”, mencionó.

En ese mismo sentido afirmó que no se han reportado novedades respecto a alguna incursión o ataque en contra de la población.

“A esta hora, no se registra ningún tipo de afectación a la población civil ni a la infraestructura. Continuamos desplegando todas nuestras capacidades en el área para garantizar la seguridad y la protección de las comunidades”, puntualizó.

Finalmente se mencionó que con la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), se mantiene una ofensiva sostenida para neutralizar estas estructuras y contrarrestar acciones en contra de la población civil.