Investigan secuestro masivo en zona rural de Tibú, Catatumbo

Cinco personas fueron secuestradas en Tibú por presuntos miembros del ELN / Foto Archivo

Las autoridades investigan las circunstancias en las que un grupo de personas, cinco en total, fueron secuestradas en el municipio de Tibú en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.

El hecho se presentó en el corregimiento de Campo Dos, donde presuntos integrantes del ELN los habrían secuestrado y llevado hacía la zona limítrofe con Venezuela.

Por ahora se desconoce la identidad de las víctimas del plagio por parte de ese grupo guerrillero que deleinque al norte de la región.

En el mismo hecho se reportó el hurto de un camión que se dirigía al casco urbano del municipio más afectado por la violencia al norte del departamento.

La comunidad tibuyana ha pedido el respeto por la vida de las personas que fueron plagiadas en las últimas horas, en medio de la cruda violencia que vive la región.