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27 mar 2026 Actualizado 02:49

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Política

EN VIVO | El presidente Gustavo Petro habla con Westcol desde Casa de Nariño

“Esta noche le hablaremos a toda la juventud colombiana a través de un stream con Westcol”, anunció el presidente Gustavo Petro.

Presidente Gustavo Petro/ Presidencia de la República

Presidente Gustavo Petro/ Presidencia de la República

Presidente Gustavo Petro/ Presidencia de la República

Este 26 de marzo, el presidente Gustavo Petro conversó en Casa de Nariño con el creador de contenido Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido como Westcol.

El mandatario anunció el encuentro a través de su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: “Esta noche le hablaremos a toda la juventud colombiana a través de un stream con Westcol”.

Siga la transmisión en vivo a continuación:

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