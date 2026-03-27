EN VIVO | El presidente Gustavo Petro habla con Westcol desde Casa de Nariño

Este 26 de marzo, el presidente Gustavo Petro conversó en Casa de Nariño con el creador de contenido Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido como Westcol.

El mandatario anunció el encuentro a través de su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: “Esta noche le hablaremos a toda la juventud colombiana a través de un stream con Westcol”.

Siga la transmisión en vivo a continuación: