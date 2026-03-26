Gobierno aumenta 7% el salario de los empleados públicos: ¿Cuáles son los rangos?

A través del decreto 0303 del 25 de marzo de 2026, el Gobierno fijó el incremento del salario para los empleados públicos, quienes además recibirán el pago retroactivo en el próximo mes de abril.

El nuevo rango salarial es para los docentes de colegios y universidades públicas, jueces, empleados de la Contraloría, la Dian y la Aeronáutica Civil, así como para el personal civil del Ministerio de Defensa y los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.

¿Cuáles son los rangos?

La estructura de asignaciones básicas mensuales para los empleados del Congreso se divide en grados que van desde el nivel 1 hasta el 12, con montos que oscilan entre $4.781.327 y $18.601.803 respectivamente.

Sin embargo, el decreto especifica asignaciones superiores para cargos de alta dirección:

• Secretarios Generales y directores Administrativos: Percibirán una asignación básica mensual total de $34.003.884.

• Subsecretarios Generales (Grado 12): Tendrán una remuneración de $26.649.812.

También, contemplan otros beneficios para los empleados públicos que incluyen bonificaciones, beneficios como la prima técnica, equivalente al 50% de la asignación básica para quienes cumplan los requisitos, ty subsidios de alimentación.