URT de Magdalena y Atlántico propone convenio para evitar impunidad en casos de despojo

Santa Marta

La Unidad de Restitución de Tierras de Magdalena y Atlántico propone convenio para evitar impunidad en casos de despojo en la región. La entidad advirtió la necesidad de suscribir un convenio interadministrativo entre la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la entidad.

El convenio permitiría que la Defensoría del Pueblo asuma la representación judicial de las víctimas en los procesos penales que tramita la Fiscalía debido a las compulsas de copias ordenadas por parte de jueces especializados en restitución y del Tribunal Superior del Distrito de Cartagena; por su parte, la Fiscalía daría celeridad a las investigaciones y la URT continuaría acompañando a las víctimas en el seguimiento a la ejecución de las órdenes judiciales.

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La suscripción del convenio propuesto por la Dirección Territorial Magdalena – Atlántico de la URT fortalecerá la articulación interinstitucional y el seguimiento a los casos, con el fin de que los despojadores respondan ante la justicia.