Dos personas fueron capturadas por agredir a policías en TransMilenio

Uniformados del Grupo de Transporte Masivo Transmilenio lograron la captura de dos personas en estaciones de la troncal Norte, por el delito de violencia contra servidor público.

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El primer caso ocurrió en la estación Héroes, donde una mujer fue detenida tras agredir física y verbalmente a una auxiliar de Policía, causándole lesiones.

El segundo hecho se presentó en la estación Calle 100, donde un hombre fue capturado luego de propinar un golpe a una auxiliar de Policía que le había realizado un llamado de atención por el ingreso irregular al sistema.

Como consecuencia de las agresiones registradas en ambos casos, las funcionarias resultaron con lesiones que requirieron valoración médica.

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Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para responder por los hechos que se les atribuye.

Es importante resaltar que en lo corrido del año se han realizado 26 capturas en flagrancia por violencia contra servidor público.