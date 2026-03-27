Caso de intolerancia en Bogotá: dos conductores discuten en plena vía y causan daños

Un nuevo caso de intolerancia en las calles de Bogotá se presentó en la tarde de este jueves 26 de marzo. La escena que quedó grabada por un ciudadano ocurrió en la calle 59 con séptima en la localidad de Chapinero.

Aunque se desconoce el contexto, el video muestra que el conductor de un vehículo particular se baja y rompe los vidrios de un bus de Transmilenio que se encuentra detrás de él con pasajeros a bordo. Inmediatamente este hombre se sube a su vehículo de nuevo.

Ante este hecho, el conductor del bus de Transmilenio choca este vehículo.

El comportamiento de estos conductores no solo causó pánico entre los pasajeros y peatones, sino que también provocó una gran congestión vehicular en la vía.

Transmilenio se pronunció

Una vez conocido el video, Transmilenio rechazó los comportamientos de los dos conductores que puso en riesgo a las personas.

“Ante la situación, TRANSMILENIO S.A. adelanta las acciones pertinentes para que el concesionario al que está vinculado el operador tome las medidas correspondientes para que no sucedan este tipo de actos”, señalaron desde la entidad.

Añadieron estar atentos para que la autoridad competente imponga la medidas necesarias ya sea multas o comparendos a los conductores.

Hicieron un llamado al respeto mutuo y a tomar acciones qué favorezcan la sana convivencia entre los diferentes actores viales.