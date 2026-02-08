Alto riesgo en incremento de la informalidad por reforma laboral y salario mínimo: Expertos

Armenia

En el marco del foro de gerentes que lideró la cámara de comercio de Armenia y del Quindío expertos se refirieron al impacto que genera la reforma laboral y el salario mínimo para el sector empresarial.

La abogada y especialista en Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, Juliana Morad fue una de las invitadas quien evidenció que la problemática se centra en que los incrementos que abarca la reforma laboral más el 23% del salario mínimo genera el riesgo de que aumenta la informalidad lo que impactará directamente en las condiciones laborales y de seguridad social.

“Impacta de sobremanera a los empresarios porque le sube costos, nos trae unos recargos nocturnos que se van a pagar ya no desde las 9 de la noche, sino desde las 7 de la desde las 7 de la noche, un recargo dominical que se va a ir incrementando progresivamente, que pasa del 80 al 90 al 100%, que nos laboraliza los contratos de aprendizaje, entonces nos trae unos cambios importantes aunados al incremento del salario mínimo en un 23%“, manifestó.

Añadió: “El riesgo es que se incremente la informalidad, que la gente vea que el contrato de trabajo es para pocos, que no quiere usar contrato de trabajo, que deje aplicar la ley y que deje afilarse a la Seguridad Social, lo que es absolutamente triste y va a implicar un retroceso muy grande en las condiciones laborales y de seguridad social por incremento de costos por encima de las capacidades de del empresario".

Sostuvo que existen mecanismos para reducir el impacto como es no pagar recargo nocturno ni horas extras dentro del amparo de la misma ley.

“Hay otra jornada que nos permite trabajar 56 horas semanales también sin pagar hora extra cuando son negocios sin solución de continuidad, es decir, que nunca paran como el sector salud. Entonces, yo creo que hay mecanismos para reducir el impacto no pagando recargo nocturno u hora extra dentro del amparo de la ley", aclaró.

Gremios en el Quindío

Del mismo modo, el presidente de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío Rodrigo Estrada dijo que el incremento del 23% del salario mínimo afecta la economía y la productividad.

Señaló que los efectos están relacionados con los despidos que se han originado debido a los costos que deben acarrear los empresarios y que en muchas ocasiones son difíciles de sostener.

“No hay duda que es en todo el país. El incremento salarial mínimo pues excelente, no digo que sea lógicamente el 23%. Pero es un porcentaje bastante alto que sí realmente no hay duda que afecta eh la economía“, destacó.

Fue claro que esa no es la idea puesto que deben buscar estrategias para ser más productivos y no despedir personal teniendo en cuenta el impacto para el sector empresarial.