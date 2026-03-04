Convocatoria CNSC Proceso de selección Territorial 12: Hay 1.573 vacantes de empleo ¿En qué niveles?

En Colombia, varias entidades públicas han dado a conocer los procesos para ingresar o ascender en la carrera de servidor público. En el caso de La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), se anunció la activación de cerca de 29.900 vacantes para 2026.

La CNSC es un entidad autónoma e independiente del Estado colombiano que se encarga de la administración y vigilancia de la carrera administrativa de los servidores públicos.

Para cumplir con su función, se han preparado 11 procesos de selección a ejecutar a lo largo del año. Entre estos, se encuentra la convocatoria Territorial 12

¿Qué es la convocatoria Territorial 12 y qué perfiles laborales necesita?

Es un concurso público regulado por la CNSC que busca captar talento nacional para ejercer cargos en sectores públicos como equipos de gobernación, alcaldías, institutos departamentales, entre otros.

En esta convocatoria se ofertan 1.573 vacantes de carrera administrativa en los diferentes niveles: profesional, técnico y asistencial (o sea, pueden participar personas con discapacidades, en concordancia con laLey 2418 de 2024)

Estos son los territorios donde se ofertarán vacantes públicas en la convocatoria Territorial 12

Esta convocatoria tiene contemplado abarcar ocho diferentes departamentos del país para la atracción de talento humano. Estos son los territorios seleccionados:

Atlántico (Gobernación del Atlántico)

(Gobernación del Atlántico) Cundinamarca (IPYBAC Cundinamarca, Alcaldía de Girardot, Alcaldía de Soacha, Alcaldía de Funz, IDERF de Fusagasugá, Concejo Municipal de Mosquera)

(IPYBAC Cundinamarca, Alcaldía de Girardot, Alcaldía de Soacha, Alcaldía de Funz, IDERF de Fusagasugá, Concejo Municipal de Mosquera) Huila (Alcaldía de Pitalito, Concejo de Pitalito)

(Alcaldía de Pitalito, Concejo de Pitalito) Caldas (Concejo Municipal de Manizales, Gobernación de Caldas, Asamblea Departamental de Caldas, Personería Municipal de Manizales)

(Concejo Municipal de Manizales, Gobernación de Caldas, Asamblea Departamental de Caldas, Personería Municipal de Manizales) Risaralda (Alcaldía de Pereira)

(Alcaldía de Pereira) Bolívar (Gobernación de Bolívar)

(Gobernación de Bolívar) Meta (Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM, Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Meta)

(Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM, Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Meta) Norte de Santander (Gobernación de Norte de Santander, Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, Alcaldía de Villa del Rosario, Alcaldía, de San José de Cúcuta, IMRD de Villa del Rosario)

Puede ver los detalles de los territorios seleccionados aquí:

¿Cómo son los procesos de selección de la convocatoria Territorial 12?

Según el Grupo Geard, institución privada con énfasis en tutorías para los concursos de empleo público, el concurso Territorial 12 tendrá en cuenta las habilidades y capacidades del aspirante haciendo una prueba escrita que se divide en dos subpruebas: competencias funcionales y competencias comportamentales.

Las competencias funcionales ponen a prueba los conocimientos básicos que se deben tener de acuerdo con el cargo que va a ejercer.

Las competencias comportamentales pondrán a prueba las reacciones del aspirante a situaciones típicas del trabajo y la concordancia con los valores del cargo al que apunta.

Finalmente, también se analizarán sus antecedentes penales y experiencia laboral como último filtro.

¿Cómo inscribirse y participar en las convocatorias en el SIMO?

Puede seguir estos pasos para inscribirse en las convocatorias de la CNSC a través de la plataforma del Sistema de Apoyo para la Igualdad, Mérito y Oportunidades (SIMO):

Ingrese a la página web de la plataforma SIMO Si no tiene su usuario registrado, haga clic en “registrarse”, ingrese sus datos básicos y solicite el código de seguridad para validar el proceso. A través del panel de control del usuario, consulte el empleo al que desea aplicar, identificando el número de la Oferta Pública de Empleo de Carrera (OPEC) o alguno de los filtros de búsqueda disponibles. Consulte la información del cargo, tiempos para inscribirse y diligencie los formularios y documentos solicitados, además de generar el pago para los derechos de participación; en el mismo panel de control podrá consultar los concursos aplicados y los que ha guardado como favoritos.

Nota: Tenga en cuenta que si es una persona en condición de discapacidad, deberá ver los detalles de su perfil y adjuntar una certificación para adquirir estas vacantes pensadas para este sector de la población.

Puede revisar los detalles de esta convocatoria aquí