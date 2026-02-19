Aspirante quedó fuera de concurso público por fallas de la CNSC: ¿Qué ordenó un juez de Cartagena?

En una decisión que marca la diferencia en la protección del mérito y el debido proceso en Colombia, el Juez Primero Laboral del Circuito de Cartagena, Juan Manuel Padilla García, amparó los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a cargos públicos, de un aspirante al Proceso de Selección de la DIAN 2676 (OPEC 236739).

La escogencia estaba liderada por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), sin embargo, luego de una revisión el togado logró establecer que hubo fallas técnicas reiteradas en la plataforma SIMO, que impidieron completar dicha inscripción dentro del término legal, pese a que el aspirante actuó con diligencia y hasta el último minuto.

“El caso dejó en evidencia un punto crítico en la gestión pública digital: cuando el sistema tecnológico falla y bloquea el acceso en igualdad de condiciones, no puede trasladarse esa carga al ciudadano”, asegura el fallo.

El despacho dijo además, “aunque en principio las controversias en concursos de mérito deben ventilarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en este escenario ese mecanismo resultaba ineficaz".

Así las cosas, ordenó al CNSC adoptar las medidas necesarias para concluir (pago) la inscripción de Roberto José Espitaleta Gulfo en condiciones de igualdad, ya sea mediante la habilitación excepcional de la plataforma o a través de un mecanismo idóneo que asegure su participación en las etapas subsiguientes del concurso, en un término de 5 días.