Así cerró la semana el café: Cotización oficial de la carga de 125 kg para HOY 27 de marzo

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de referencia con el que se comercializa el café en Colombia este viernes 27 de marzo, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

Este valor funciona como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno y se calcula con base en la cotización internacional del grano y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.

La FNC es la entidad encargada de garantizar un precio regulado para los productores del país, con el fin de ofrecer condiciones más estables en la comercialización del café, uno de los principales productos agrícolas de exportación de Colombia.

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Precio del café para HOY 27 de marzo en Colombia

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este viernes 27 de marzo se cotizará en $2,265,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cifra representa una otra disminución respecto al día anterior, cuando la carga se cotizó en $2,311,000 pesos (COP) llegando a estimaciones inferiores a las de la semana pasada.

Por su parte, el valor de la pastilla contenida en pergamino no presentó variaciones y se mantiene bajo los $10.000 pesos (COP) por kilogramo, el mismo precio registrado desde hace varios días.

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Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, viernes 27 de marzo

En su informe, la Federación Nacional de Cafeteros también señaló los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este viernes 27 de marzo. Estos son:

ARMENIA : Carga: 2,265,500 // Kilo: 18,124 // ARROBA: 226,550

: Carga: 2,265,500 // Kilo: 18,124 // ARROBA: 226,550 BOGOTÁ: Carga: 2,264,250 // Kilo: 18,114 // ARROBA: 226,425

Carga: 2,264,250 // Kilo: 18,114 // ARROBA: 226,425 BUCARAMANGA: Carga: 2,263,875 // Kilo: 18,111 // ARROBA: 226,388

Carga: 2,263,875 // Kilo: 18,111 // ARROBA: 226,388 BUGA: Carga: 2,266,250 // Kilo: 18,130 // ARROBA: 226,625

Carga: 2,266,250 // Kilo: 18,130 // ARROBA: 226,625 CHINCHINÁ: Carga: 2,265,375 // Kilo: 18,123 // ARROBA: 226,538

Carga: 2,265,375 // Kilo: 18,123 // ARROBA: 226,538 CÚCUTA: Carga: 2,263,375 // Kilo: 18,107 // ARROBA: 226,338

Carga: 2,263,375 // Kilo: 18,107 // ARROBA: 226,338 IBAGUÉ: Carga: 2,264,625 // Kilo: 18,117 // ARROBA: 226,463

Carga: 2,264,625 // Kilo: 18,117 // ARROBA: 226,463 MANIZALES: Carga: 2,265,375 // Kilo: 18,123 // ARROBA: 226,538

Carga: 2,265,375 // Kilo: 18,123 // ARROBA: 226,538 MEDELLÍN: Carga: 2,264,625 // Kilo: 18,117 // ARROBA: 226,463

Carga: 2,264,625 // Kilo: 18,117 // ARROBA: 226,463 NEIVA: Carga: 2,263,750 // Kilo: 18,110 // ARROBA: 226,375

Carga: 2,263,750 // Kilo: 18,110 // ARROBA: 226,375 PAMPLONA: Carga: 2,263,500 // Kilo: 18,108 // ARROBA: 226,350

Carga: 2,263,500 // Kilo: 18,108 // ARROBA: 226,350 PASTO: Carga: 2,263,500 // Kilo: 18,108 // ARROBA: 226,350

Carga: 2,263,500 // Kilo: 18,108 // ARROBA: 226,350 PEREIRA: Carga: 2,265,375 // Kilo: 18,123 // ARROBA: 226,538

Carga: 2,265,375 // Kilo: 18,123 // ARROBA: 226,538 POPAYÁN: Carga: 2,265,625 // Kilo: 18,125 // ARROBA: 226,563

Carga: 2,265,625 // Kilo: 18,125 // ARROBA: 226,563 SANTA MARTA: Carga: 2,267,125 // Kilo: 18,137 // ARROBA: 226,713

Carga: 2,267,125 // Kilo: 18,137 // ARROBA: 226,713 VALLEDUPAR: Carga: 2,264,750 // Kilo: 18,118 // ARROBA: 226,475

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