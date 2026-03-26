Precio del café para el día de HOY en Colombia, 26 de marzo, según la FNC: volvió a caer
La Federación Nacional de Cafeteros informó una variación en el precio del café en Colombia. Conozca cómo se cotiza para este jueves 26 de marzo.
El precio del café en Colombia es un tema de conversación no solo en el sector agrícola, sino también entre comerciantes y consumidores.
Más allá del valor diario que registra el mercado, detrás del comportamiento del grano hay factores económicos y productivos que explican sus variaciones recientes.
El café es uno de los productos más representativos del país y su precio está atado a dinámicas internacionales. La cotización en la Bolsa de Nueva York y la tasa de cambio del dólar influyen directamente en el valor interno que reciben los caficultores en nuestro país.
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Precio del café en Colombia para este jueves 26 de marzo de 2026
De acuerdo con el reporte diario de la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este jueves 26 de marzo se ubicó en $2,311,000 pesos por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.
Esta cotización representa otra baja con respecto al precio del día anterior, miércoles 25 de marzo cuando el precio se situó también en $2,375,000 pesos por carga.
El informe también señala que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este jueves 26 de marzo se mantiene en 10.000 pesos por kilogramo, manteniendo su valor.
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Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, jueves 26 de marzo
En su informe, la Federación Nacional de Cafeteros también señaló los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este jueves 26 de marzo. Estos son:
- ARMENIA: Carga: 2,311,500 // Kilo: 18,492 // ARROBA: 231,150
- BOGOTÁ: Carga: 2,310,250 // Kilo: 18,482 // ARROBA: 231,025
- BUCARAMANGA: Carga: 2,309,875 // Kilo: 18,479 // ARROBA: 230,988
- BUGA: Carga: 2,312,250 // Kilo: 18,498 // ARROBA: 231,225
- CHINCHINÁ: Carga: 2,311,375 // Kilo: 18,491 // ARROBA: 231,138
- CÚCUTA: Carga: 2,309,375 // Kilo: 18,475 // ARROBA: 230,938
- IBAGUÉ: Carga: 2,310,625 // Kilo: 18,485 // ARROBA: 231,063
- MANIZALES: Carga: 2,311,375 // Kilo: 18,491 // ARROBA: 231,138
- MEDELLÍN: Carga: 2,310,625 // Kilo: 18,485 // ARROBA: 231,063
- NEIVA: Carga: 2,309,750 // Kilo: 18,478 // ARROBA: 230,975
- PAMPLONA: Carga: 2,309,500 // Kilo: 18,476 // ARROBA: 230,950
- PASTO: Carga: 2,309,500 // Kilo: 18,476 // ARROBA: 230,950
- PEREIRA: Carga: 2,311,375 // Kilo: 19,003 // ARROBA: 231,138
- POPAYÁN: Carga: 2,311,625 // Kilo: 18,493 // ARROBA: 231,163
- SANTA MARTA: Carga: 2,313,125 // Kilo: 18,505 // ARROBA: 231,313
- VALLEDUPAR: Carga: 2,310,750 // Kilo: 18,486 // ARROBA: 231,075
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