Armas incautadas, comparendos e inmovilizaciones de vehículos: así fue el operativo en La Estanzuela

En el marco de las acciones de Inspección, Vigilancia y Control, se adelantó una intervención estratégica en el entorno de la nueva sede de la Alcaldía Local de Los Mártires, en el sector de La Estanzuela – Voto Nacional, con el objetivo de recuperar el espacio público, mejorar las condiciones de seguridad y mitigar riesgos asociados a ocupaciones indebidas.

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“Continuamos haciendo recuperación del espacio público. Nos encontramos alrededor de la nueva sede de la Alcaldía Local de Los Mártires, con acciones como levantamiento de cambuches y de todo tipo de estructuras no convencionales que se encontraban alrededor”, dijo el alcalde local, John Jader Suárez.

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Resultados de la intervención

83 comparendos impuestos

83 vehículos notificados

30 vehículos inmovilizados

53 carcasas de vehículos desnaturalizadas

43 personas registradas

4 armas incautadas

63 m³ de residuos recolectados

563,3 metros lineales de espacio público recuperados

11 habitantes de calle abordados, de los cuales ninguno aceptó la oferta distrital

9 carreteros intervenidos

“Este es un trabajo en equipo de todo el distrito, desde el alcalde de Bogotá, trabajando en cada una de las localidades y hoy acá en la que será la nueva sede de la alcaldía de Los Mártires. Es muy importante mostrar todo lo que se ha venido haciendo de renovación urbana, de trabajo con la propia comunidad y entre todas las instituciones”, concluyó Eduardo Garzón, subsecretario de Gestión Local de la Secretaría de Gobierno.