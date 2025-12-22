El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Actividades de reciclaje no deben hacerse en espacio público: Sec. general de la Alcaldía de Bogotá

Miguel Silva Moyano, secretario general de la Alcaldía de Bogotá, pasó por los micrófonos de La W para hablar de las jornadas de manifestaciones que se han reportado este lunes, 22 de diciembre y han colapsado la movilidad de la capital.

“Tenemos un conflicto alrededor de la aplicación de una norma que es el decreto 014 del 2023, tenemos unas personas que se dedican a las actividades de reciclaje que defienden la posibilidad de hacerlo en el espacio público y la norma no lo permite”, dijo.

Según el secretario, esto genera desorden, por lo que se ha creado un conflicto.

“Se ha logrado desbloquear el carril de Transmilenio, pero lo que tenemos que dejar claro es que una vía de hecho no debe ser un elemento suficiente para cambiar una norma o definir una política pública”, dijo.

Asimismo, reveló que han planteado la posibilidad de conversar sobre cómo hacer mejor un aprovechamiento y separación que no sea en el espacio público.

¿Hay lugares especiales para los recicladores?

“Cada organización debe tener una estación de clasificación y aprovechamiento, en Bogotá tenemos 391 asociaciones registradas y tenemos centros temporales de acopio y separación. Lugares hay para hacerlo“, dijo.

Reiteró que estas actividades no deben hacerse en espacios públicos.

“Tenemos un escuadrón ‘Carreteros’ que ha hecho varias rutas explicándoles a los recicladores dónde debe hacerse esa separación para que no se haga en espacio público”, afirmó.