Mama, próstata y colon: los cánceres más comunes y mortales en el Tolima

Tolima

A propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, el Tolima se ubica entre los cinco departamentos de Colombia con mayores índices de mortalidad por esta enfermedad, junto con Risaralda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca, lo que refleja la magnitud de su impacto en la región.

De acuerdo con Floralba Santos Salgado, especialista en Promoción de la Salud de la Liga Contra el Cáncer Zonal Tolima, a nivel municipal las mayores tasas de mortalidad por tumores malignos, por cada 100 mil habitantes, se registran en:

Honda: 37,7

37,7 Purificación: 35,34

35,34 Herveo: 34,88

“Posteriormente se ubica Ibagué, capital del departamento. Vale la pena mencionar que Honda figura, además, entre los 30 municipios del país con mayor mortalidad por cáncer, según estadísticas nacionales”, precisó Santos Salgado.

Según la Cuenta de Alto Costo, para el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2023 y el 1 de enero de 2024, los tipos de cáncer que generaron mayor mortalidad en el Tolima fueron:

Cáncer de mama: 117 casos

Cáncer de próstata invasivo: 83 casos

Cáncer de colon y recto: 85 casos

Cáncer de estómago invasivo: 57 casos

Cáncer de pulmón: 31 casos

Cáncer de cérvix: 37 casos

En términos generales, la mortalidad por cáncer invasivo alcanzó 741 muertes durante ese periodo.

Por otro lado, los cánceres más diagnosticados o comunes en el Tolima son:

Cáncer general invasivo: 12.877 casos

Cáncer de mama: 2.668 casos

Cáncer de próstata: 1.388 casos

Cáncer de colon y recto: 927 casos

Cáncer de cérvix: 688 casos

Linfoma no Hodgkin en adultos: 421 casos

Melanoma invasivo: 147 casos

“Estas cifras evidencian una alta carga de enfermedad que exige fortalecer las acciones de atención integral y seguimiento continuo”, concluyó la profesional de la salud.