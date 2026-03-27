Capturan a joven de 22 años por extorsionar a un alcalde del Atlántico

En un operativo adelantado por las autoridades en el Atlántico, fue capturado un joven de 22 años señalado de pertenecer al grupo delincuencial ‘Los Costeños’ y de estar implicado en un caso de extorsión contra el alcalde del municipio de Sabanagrande, Darwin Rosales.

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La detención se realizó mediante un allanamiento en una vivienda ubicada en la urbanización Mundo Feliz, en el municipio de Galapa. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron tres teléfonos celulares y tres tarjetas SIM, elementos que, según las investigaciones, eran utilizados para ejecutar las actividades ilícitas.

De acuerdo con el proceso investigativo, el capturado sería el encargado de realizar cobros extorsivos y de emitir amenazas constantes contra el mandatario local, a quien le exigía el pago de tres millones de pesos a cambio de no atentar contra su integridad.

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El coronel Eddy Sánchez Sandoval, comandante del Departamento de Policía Atlántico, confirmó que este resultado hace parte de las acciones estratégicas para contrarrestar el delito de la extorsión en la región y garantizar la seguridad de los funcionarios públicos.

Asimismo, al detenido se le atribuye su presunta participación en dos homicidios ocurridos en el municipio de Sabanagrande los días 17 y 18 de febrero de 2026, en los que perdieron la vida un hombre y una mujer. Estos hechos continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.