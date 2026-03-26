Ya está en el Pacífico el buque hospital Benkos Biohó: llevará servicios de salud a 150 mil personas
La embarcación atenderá 22 municipios del Pacífico colombiano con consulta médica, especialidades, diagnóstico y cirugías
En Buenaventura ya esta el buque hospital Benkos Biohó, una embarcación destinada a llevar servicios de salud a comunidades del Pacífico colombiano con acceso limitado a atención médica.
El buque prestará servicios en 22 municipios de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, con una cobertura proyectada de más de 150 mil personas.
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El presidente Gustavo Petro destacó que la embarcación hace parte de la estrategia “Buques por la vida”, orientada a ampliar la cobertura en salud en zonas rurales y costeras de difícil acceso.
“Inversión de 87 mil millones de pesos para el primer buque Hospital hecho en Colombia. Recorrerá a todos los municipios de litoral pacífico, llevando salud permanente”, señaló el mandatario.
El buque hospital cuenta con un equipo de 35 profesionales de la salud que brindarán servicios de medicina general, enfermería, odontología, psicología y vacunación, así como especialidades como pediatría, ginecología, medicina interna, cardiología y cirugía general.
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También dispone de servicios de diagnóstico y apoyo clínico, entre ellos laboratorio, rayos X, ecografía, farmacia y toma de muestras para tamizaje de cáncer de cuello uterino.
La embarcación está equipada para realizar procedimientos quirúrgicos, incluyendo cirugías generales y ginecológicas, y contará con apoyo de telemedicina para la atención de pacientes.
El buque Benkos Biohó fue construido por COTECMAR y tiene capacidad para transportar personal médico, equipos e insumos, además de una plataforma habilitada para operaciones aéreas.
Las rutas de atención incluyen comunidades ubicadas en las riberas de los ríos Anchicayá, Raposo, Cajambre, Yurumanguí y Naya, en el Valle del Cauca, así como Micay, Timbiquí y Guapi, en el Cauca.
Mairon Benavides Cadena
Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...