Mujeres haciendo historia, propuesta para la investigación que nace en la Universidad del Valle
En su sexta versión las historiadoras, estudiantes, egresadas, investigadoras y docentes invitan a la comunidad universitaria y a la población general a participar de un evento académico y cultural que busca propiciar el diálogo en torno a los estudios de mujeres, género e historia
En el marco del mes de la mujer la Plataforma Académica Mujeres Haciendo Historia de la Universidad del Valle se unen para resaltar al género entorno a una temática “Cuidado y Autocuidados: Pasados, Presentes y Futuros.
De la iniciativa participan el grupo de investigación Ágora - Línea Género, Mujer y Decolonialidad del Departamento de Filosofía, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, Mujer y Sociedad, y el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco del proyecto de investigación ¿Qué puede haber digno de escribirse en la monotonía de la vida? Escritura, circulación y vínculos en las mujeres en el mundo, siglos XVIII al XX.
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En su sexta versión las historiadoras, estudiantes, egresadas, investigadoras y docentes invitan a la comunidad universitaria y a la población general a participar de un evento académico y cultural que busca propiciar el diálogo en torno a los estudios de mujeres, género e historia, a través de una programación que integra modalidad virtual, presencial y agenda cultural.
Desde hace seis años, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, este encuentro se propone visibilizar, divulgar y reivindicar los aportes de las mujeres a la investigación histórica y al campo de las Humanidades y Ciencias Sociales, fortaleciendo su presencia y reconocimiento en los espacios académicos y científicos.
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Para esta versión de Mujeres Haciendo Historia, se aborda temas como el cuidado de la tierra y del cuerpo, de la memoria y del vínculo, de la escuela y del territorio. De esta manera, el evento propone pensar los cuidados como una práctica profundamente política, ética y comunitaria.
Programación presencial
25, 26 y 27 de marzo
Universidad del Valle – Sede Meléndez
Espacios del evento:
● Auditorio Carlos Restrepo
Edificio E15 – Tulio Ramírez
Escuela de Música – Facultad de Artes Integradas
● Auditorio Germán Colmenares
Edificio D10
Facultad de Humanidades
Durante estos días se desarrollarán mesas de ponencias, espacios de diálogo académico y una agenda cultural, pensada para fortalecer los encuentros entre investigación, arte y memoria.
Andrea Mesa
Comunicadora social y periodista y licenciada en historia, egresada de la Universidad del Valle con...