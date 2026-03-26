Universidad del Rosario agrupa facultades en dos unidades y cambia su estructura académica

La Universidad del Rosario anunció que puso en marcha una reorganización de su estructura académica, la cual busca que el modelo educativo actual sea capaz de responder los desafíos actuales del mundo.

La rectora Ana Isabel Gómez presentó el documento donde explica que la decisión hace parte del Plan Integral de Desarrollo “Expedición 2035”, una hoja de ruta institucional que define las prioridades de la universidad a largo plazo.

El cambio parte de una idea central: los problemas del mundo actual, como el cambio climático, las crisis económicas o los conflictos sociales. Según la institución, no pueden entenderse desde una sola disciplina. Por eso, la universidad decidió integrar áreas del conocimiento que antes funcionaban de manera separada.

En otras palabras, esta reorganización implica unir facultades y escuelas para que trabajen de manera conjunta, compartan conocimiento y formen profesionales con una visión más amplia y la capacidad de resolución ante las coyunturas del hoy.

La primera nueva unidad académica nace de la integración entre la Escuela de Ciencias Humanas y la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos. Esto significa que áreas como la historia, la cultura, la política e instituciones estarán articuladas en un mismo espacio académico.

“Ese nuevo horizonte académico permitirá fortalecer el análisis de las tensiones contemporáneas”, afirma el documento.

Según la institución, esta integración busca que los estudiantes comprendan mejor fenómenos complejos como la desigualdad, los conflictos territoriales o los cambios culturales, que no pueden analizarse de forma aislada.

Además, la unidad tendrá más de 1.000 estudiantes, distribuidos en 22 programas académicos. Contará con 49 profesores de carrera y 162 de cátedra.

Incluso, la institución aseguró que la unidad tendrá respaldo en investigación con grupos clasificados en categoría A1 (la más alta en el sistema colombiano), así como 38 semilleros (espacios de formación en investigación para estudiantes), 6 observatorios (equipos que analizan fenómenos específicos) y 3 centros de investigación.

La segunda unidad académica surge de la unión entre la Facultad de Economía y la Escuela de Administración. En este caso, el objetivo es conectar el análisis de la economía, que estudia cómo se producen, distribuyen y consumen los recursos, con la gestión de organizaciones, es decir, cómo funcionan empresas e instituciones.

“Este nuevo espacio académico permitirá conectar la mirada macroeconómica con las dinámicas organizacionales, articular enfoques cuantitativos y cualitativos, y fortalecer la investigación aplicada en productividad, innovación y desarrollo sostenible, con impacto en el sector público, el sector privado y la sociedad civil”, indicó la institución.

Esta nueva unidad tendrá más de 1.900 estudiantes en 36 programas académicos. También tendrá 53 profesores de carrera y 222 profesores de cátedra.

Y al igual que la otra unidad, contará con infraestructura de grupos de investigación A1, 12 laboratorios, 2 revistas indexadas, 12 semilleros, 4 centros de investigación y 2 laboratorios.

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El proceso de implementación será gradual y participativo. Hasta el 30 de mayo, la universidad desarrollará espacios de discusión con profesores, estudiantes, egresados y personal administrativo para definir cómo funcionarán estas nuevas unidades en la práctica.

Con esta reorganización, la institución pasará a tener seis grandes unidades académicas: las ya existentes como lo son la Jurisprudencia, Medicina y Ciencias de la Salud, Ciencias e Ingeniería y Creación, y las dos nuevas que surgen de estas integraciones.