Sorpresa para usuarios de Apple: Estos son los nuevos emojis para sus chats

Apple sigue consolidándose como una de las marcas de tecnología más populares del mundo por cuenta de su amplia oferta de dispositivos, además de los diseños y seguridad de estos.

Puede leer: iPhone 18: Se filtran los nuevos diseños y colores que traería Apple para el 2026

Como parte de sus cambios constantes, y en pro de garantizar un funcionamiento perfecto a todos los usuarios, la marca de la manzana mordida anunció una actualización de su sistema operativo.

Llegó el iOS 26.4, el cual ya está instalado en la mayorías de celulares iPhone. Sin embargo, hay un detalle del que no se ha hablado mucho.

Nuevos emojis en iPhone

Aunque el dispositivo ya cuenta con cientos de emojis para hacer de las conversaciones algo más divertido, personas e interactivo, hay quienes han pedido figuritas específicas.

Con la llegada de la nueva actualización, Apple le cumplió a los usuarios agregando a los chats 8 nuevos emojis de diferentes categorías.

Hay algunos instrumentos de viento, expresiones y hasta algunos animales.

Cara distorsionada Bailarina de ballet Nube de pelea Cofre del tesoro Criatura peluda Derrumbe Orca Trombón

Le puede interesar: WhatsApp llega por fin al Apple Watch: así lo puede instalar para chatear desde su muñeca

Nuevos emojis en iPhone Ampliar Nuevos emojis en iPhone Cerrar

Otros cambios con la actualización iOS 26.4

Apple Intelligence

Usa la traducción en vivo de Mensajes para traducir automáticamente los mensajes de texto individuales y grupales que recibas, y responde en el idioma que prefieras.

Apple Music

Conciertos te ayuda a descubrir espectáculos cercanos de los artistas de tu biblioteca y te recomienda música nueva según lo que escuchas.

El buscador musical sin conexión en el centro de control identifica canciones sin conectarse a internet y muestra los resultados automáticamente cuando vuelves a conectarte.

El widget de música ambiental para dormir, relajarte, concentrarte y sentirte bien te muestra playlists seleccionadas en la pantalla de inicio.

Los fondos de pantalla completa les dan a los álbumes y a las playlists un aspecto más inmersivo.

Accesibilidad

La configuración para reducir movimiento disminuye la velocidad de las animaciones de Liquid Glass para los usuarios sensibles al movimiento en pantalla.

Esta actualización también incluye:

Compatibilidad con los AirPods Max 2.

El teclado de emojis incluye ocho emojis nuevos, incluyendo los de orca, trombón, deslave, bailarines de ballet y cara distorsionada.

Freeform ahora se incluye en Apple Creator Studio, brindándote acceso a herramientas avanzadas de creación y edición de imágenes, así como a una biblioteca de contenido premium.

Lea aquí: Estos son los cambios que trae iOS 26, el sistema operativo de iPhone que ya se puede descargar