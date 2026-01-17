iPhone 18: Se filtran los nuevos diseños y colores que traería Apple para el 2026

La tecnología sigue tomando fuerza en todas partes del mundo. En este universo, las marcas, para muchos, juegan un papel importante a la hora de conseguir un nuevo dispositivo, ya sea por características tecnológicas, diseños, precio y más.

Sin lugar a dudas, una de las marcas más populares a nivel mundial es Apple, que destaca por el constante lanzamiento y renovación de productos de manera anual.

Siendo así, 2026 no será la excepción. Para este año, Apple trae el iPhone 18, con el que se espera que lleguen distintas versiones como sucedió en su último lanzamiento del iPhone 17 (iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Air).

Sin embargo, se ha dicho que al parecer solo existirían los modelos Pro y un nuevo iPhone Fold.

Aunque hay millones de personas y usuarios a la expectativa de este nuevo celular que llega al catálogo de la reconocida marca de la manzana mordida, recientemente se filtró el que sería el diseño del iPhone18 Pro así como los nuevos colores en los que estaría disponible.

De acuerdo con las imágenes que se han filtrado por fuentes no oficiales de la marca, al parecer, para este año, Apple estaría decidida a romper con la estética que ha manejado en los últimos lanzamientos.

Según Front Page Tech, Apple estaría preparando un iPhone 18 con sensores de FaceID ocultos por debajo de la pantalla que se reconocería a través de un pequeño recorte circular.

En cuanto a la cámara, uno de los detalles más destacados por los usuarios de Apple, se conoció que esta vez, al parecer, estaría en la esquina superior izquierda, con el objetivo de aprovechar cada milímetro de la pantalla.

Colores del iPhone 18

Aunque los últimos celulares han llegado en paletas de colores sobrios y pasteles, para el 2026 Apple estaría arriesgándose un poco más con colores sofisticados.

Según reportan, se estarían probando tonos como:

Rojo Burdeos: Elegante

Elegante Marrón Chocolate: Sofisticado

Sofisticado Púrpura Vibrante

En referencia a la pantalla, el iPhone 18 buscaría tener el chip A20 Pro, fabricado con tecnología de 2 nanómetros.

Asimismo, se conoció que Apple estaría pensando en dejar atrás el Qualcomm para estrenar su propio módem C2 logrando mejorar la conectividad 5G y sus funciones satelitales.

Lanzamiento del iPhone 18 2026

Se espera que el lanzamiento del iPhone 18 se realice en el mes de septiembre de este 2026, aún no se ha conocido la fecha oficial por parte de la marca.