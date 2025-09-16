Estos son los cambios que trae iOS 26, el sistema operativo de iPhone que ya se puede descargar

Recientemente, se realizó el lanzamiento del celular insignia de la empresa estadounidense Apple, el nuevo iPhone 17 en sus diferentes variaciones, Pro, Pro Max y Air. En conjunto a este lanzamiento, y como es costumbre cada año, se anuncia también la nueva actualización del sistema operativo iOS.

Para esta actualización, los principales cambios se encuentran enfocados hacia un nuevo diseño gráfico, llamado liquid glass, la unificación gráfica y funcional de todos los sistemas operativos Apple, y la adición de diferentes funciones apoyadas en la inteligencia artificial.

El nombre de esta nueva actualización (iOS 26) tiene como objetivo que, de ahora en adelante, cada sistema operativo lleve en su nombre, el número del año en que tendrá más presencia. En este caso, iOS 26 corresponde al año 2026.

Le podría interesar: Financiar un iPhone en Apple en 2025: conozca las opciones que le ofrecen

Este nuevo reajuste a su sistema operativo, podrá ser instalado en todos los dispositivos iPhone desde la versión XS de 2018, a pesar de esto, Apple anunció que para los teléfonos que sean anteriores a dicha versión, tendrán habilitadas las nuevas actualizaciones de seguridad, pero no podrán usar las nuevas funciones que se habilitarán en iOS 26.

Pantalla ‘Vidrio líquido’

Con la llegada del nuevo sistema operativo, Apple confirmó que ahora se le podrá aplicar un efecto especial a las fotografías que sean usadas como fondo de pantalla, esto con el fin de crear una ilusión de movimiento.

Además, revelaron que se incluirá una personalización de la pantalla que otorgará muchas más libertades frente a actualizaciones del sistema operativo anteriores. En esta oportunidad, se podrá hasta la apariencia de los iconos de las aplicaciones.

Lea también: ¿Bajó de precio? Así quedó el costo del iPhone 16 tras lanzamiento del iPhone 17

Por otro lado, se confirmó el uso de inteligencia artificial para optimizar diferentes procesos, por ejemplo, para la identificación de objetos, mejorando así, la capacidad creativa de genmoji y playground, que ahora, recurre a chatgpt para mejorar sus resultados.

Esta herramienta de la inteligencia artificial también fue adaptada a las llamadas telefónicas, esto con el fin de ofrecer un sistema capaz de filtrar las llamadas para ofrecer un servicio de traducción instantánea y diseñado contra el spam, de tal modo que si la persona lo quiere, todas las llamadas que entren desde un número desconocido se les pida identificarse y comentar el motivo de la llamada, para que posteriormente el dueño pueda elegir si desea contestar.

En relación con esto, se desarrolló otra función, la cual está diseñada para que los usuarios no tengan que estar durante largos periodos en una llamada en espera, pues la idea es que el sistema lo detecte automáticamente y libere al usuario para que no tenga que esperar que la otra persona acepte la llamada.

Apple estableció, que estas herramientas se añadieron, ya que no representan un uso de IA invasivo y a pesar de esto, son funciones que facilitarán el día a día.

Otras noticias: iPhone 17, un modelo completamente nuevo: ¿cuándo llega a Colombia y en que tiendas se venderá?