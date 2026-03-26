¿Segunda Marquetalia de Iván Márquez en el Valle? Autoridades verifican panfleto amenazante

Las autoridades en el Valle del Cauca se encuentran en alerta tras la circulación de un panfleto que estaría firmado por la Segunda Marquetalia, grupo disidente de las extintas FARC liderado por Iván Márquez.

El documento, que actualmente está en proceso de verificación, advierte sobre el presunto ingreso de esta estructura armada ilegal a varios municipios del departamento.

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Los territorios mencionados en el panfleto incluyen Caicedonia, Sevilla, Buga, Andalucía, Tuluá, San Pedro, Guacarí, Ginebra, El Cerrito, Palmira y Pradera, donde ya existe presencia de otros grupos armados ilegales.

Además, el escrito señala una posible confrontación armada con la estructura Adán Izquierdo, que haría parte de las disidencias de las FARC bajo el mando de alias Iván Mordisco, lo que podría intensificar el conflicto por el control territorial en esta zona del país.

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La Asociación de Personeros del Valle del Cauca (Asoperval) hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales y locales para tomar medidas inmediatas que garanticen la seguridad de las comunidades.

“Existe un riesgo enorme por la presencia de grupos armados irregulares en la cordillera. Rechazamos estos presuntos comunicados, que buscan generar temor, zozobra y control social en los municipios. Constituyen una grave amenaza a los derechos fundamentales”, afirmó el presidente de Asoperval y personero de Palmira, William Espinoza.

El funcionario también advirtió sobre la gravedad del contexto en el departamento:

“En el Valle del Cauca hay 42 municipios y es alarmante que 34 cuenten con alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo. Desde las personerías hacemos un llamado urgente al Estado colombiano, al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Pública para adoptar medidas de protección y prevención”.

Por su parte, el Ejército Nacional de Colombia confirmó que el panfleto está siendo analizado y que se mantienen operaciones militares en los municipios bajo jurisdicción de la Tercera Brigada.

Entretanto, la Policía Nacional de Colombia indicó de manera preliminar que el documento podría ser falso; sin embargo, continúa el proceso de verificación para establecer su origen.

Cabe señalar que en varios de los municipios mencionados ya se ha reportado la presencia de estructuras armadas como las disidencias de las FARC, entre ellas los frentes Adán Izquierdo y Dagoberto Ramos.