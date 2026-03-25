Capturan a seis miembros de una red narco internacional que enviaba cocaína a México y EE. UU.

Una operación internacional contra el narcotráfico dejó seis capturados señalados de integrar una red que coordinaba el envío de toneladas de cocaína desde Colombia hacia México y Estados Unidos. Aunque los golpes más relevantes se dieron en Cali y Buenaventura, los operativos también se extendieron a Bogotá y a otros países de Centroamérica.

En el Valle del Cauca fueron detenidos Édgar Santiago Barbosa Andrade, Jorge Sánchez Gamboa y Francisco Mantilla Angulo, considerados piezas clave dentro de la estructura. Según la investigación, serían los encargados de articular la obtención de la droga en el Cauca, coordinar su salida y asegurar su envío por rutas marítimas.

El rol de Cali y Buenaventura dentro de esta red no es menor. Cali habría funcionado como centro de coordinación y enlace, mientras que Buenaventura vuelve a aparecer como punto estratégico para la salida de cargamentos ilegales hacia rutas internacionales.

En Bogotá también se realizó una de las capturas, evidenciando el alcance nacional de la organización. A esto se suman tres detenciones en el exterior: Shirley Yesenia Gómez Parra y Franklin Viveros Viveros en Costa Rica, y Óscar Enrique Virula Arredondo en Panamá, quienes presuntamente garantizaban el tránsito de la droga por Centroamérica.

“Las autoridades establecieron que durante 2024 la red utilizó múltiples rutas que incluían el paso por el Caribe y países centroamericanos, con destino final en el estado de Arizona, en Estados Unidos. El suministro de la cocaína estaría ligado a la estructura Dagoberto Ramos, disidencia de las Farc con presencia en el Cauca”, explicó el director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), José Luis Ramírez Hinestroza.

Los seis capturados son requeridos por una corte del Distrito de Arizona por delitos relacionados con concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas.