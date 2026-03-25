Califican como una “barbarie” los más de diez jóvenes asesinados en marzo de 2026 en Buenaventura

El Concejo Distrital de Buenaventura manifestó su profunda preocupación frente a la compleja situación de orden público que atraviesa la ciudad.

Ante el elevado número de jóvenes asesinados en lo corrido de marzo de este año 2026, que ya alcanza la cifra de 13 homicidios, el Concejo Distrital de Buenaventura alzo su voz de alerta y califico esta situación como una “barbarie”.

El concejal Piter Janns Cundumi, del Partido Verde, expresó su inquietud por la falta de información clara frente a las estrategias de seguridad implementadas en el Distrito.

En ese sentido, solicitó formalmente la presencia de la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana ante la corporación, con el propósito de que rinda un informe detallado sobre el estado actual de las cámaras de vigilancia, su funcionamiento y las acciones que se vienen adelantando para garantizar que la comunidad pueda movilizarse con tranquilidad.

Por su parte, el concejal Marvin Obregón, del Partido Mira, fue enfático en señalar que, a la fecha, ya se han registrado 14 homicidios en el Distrito, sin que se evidencien respuestas contundentes por parte de las autoridades competentes.

El cabildante hizo un llamado urgente a las instituciones para que se implementen medidas eficaces que permitan frenar la ola de violencia.