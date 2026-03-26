Se levanta el Pico y Placa en Medellín por la Semana Santa a partir del lunes 30 de marzo

Medellín, Antioquia

En las redes sociales del mandatorio, enfatizó en el levantamiento del Pico y Placa para la Semana Santa, comprendida entre este domingo y el próximo; sin embargo, aclaró que el sistema será suspendido a partir del lunes 30 de marzo.

Para la Semana Santa, se espera un alto recibimiento de personas de distintas partes del país, el departamento, etc.

Es por esto, que Federico Gutiérrez, levantó el sistema de Pico y Placa, buscando que se mejore la movilidad y cualquier efecto de transporte dentro de la ciudad de Medellín.

Esta estrategia será retomado el próximo 6 de abril y agregó el mandatario que habrá asistencia y presencia permanente de la Policía y los agentes de tránsito apoyando también los movimientos religiosos de alta afluencia en el distrito.