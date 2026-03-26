🔴Italia vs Irlanda del Norte EN VIVO: Siga el minuto a minuto del partido de repechaje al Mundial

Italia vuelve a jugarse su clasificación a la Copa del Mundo 2026 a través de la repesca, esta vez enfrentando a Irlanda del Norte en un duelo cargado de presión.

Por tercera eliminatoria consecutiva rumbo a un Mundial, la Azzurra no logró el cupo directo y deberá buscar su lugar en el repechaje. A pesar de haber ganado seis de sus ocho partidos en la fase clasificatoria, las dos derrotas ambas por tres goles de diferencia terminaron condenando sus aspiraciones.

El peso de la historia reciente también juega en contra, ya que Italia aún arrastra las eliminaciones en repechaje frente a Suecia en 2017 y Macedonia del Norte en 2022.

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Del otro lado, Irlanda del Norte llega con la ilusión de romper una larga sequía sin Mundial, ya que no disputa una fase final desde 1986. El equipo dirigido por Michael O’Neill mostró solidez al ganar su grupo en la Nations League, pero dejó dudas en la clasificación mundialista tras finalizar tercero en su grupo.

Además, el conjunto británico presenta dificultades en ataque: solo ha marcado siete goles en seis partidos de eliminatoria y viene de dos derrotas recientes sin anotar, lo que refleja la falta de contundencia en el último tercio.

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El encuentro en Bérgamo será decisivo para ambos, con una Italia obligada a responder ante la presión y una Irlanda del Norte que sueña con hacer historia y regresar a una Copa del Mundo tras casi cuatro décadas.

Convocados de Italia

Convocados de Irlanda del Norte

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