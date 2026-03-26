Recaudan más de $2.000 millones en ‘Donatón’ que busca ayudar a familias damnificadas en Córdoba. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, instó a los diferentes sectores públicos y privados para que apoyen la ‘Donatón’ que se promueve este 26 de marzo en el departamento para ayudar a más de 80.000 familias que resultaron damnificadas tras el paso de las inundaciones. El mandatario ha insistido en que la emergencia ha superado toda capacidad de respuesta.

“No es caridad, es reconstrucción con dignidad. La Donatón articula esfuerzos para brindar atención urgente y, al mismo tiempo, sentar las bases de la recuperación integral del departamento de Córdoba”, enfatizó el gobernador de Córdoba.

La jornada denominada “Colombia Unida por Córdoba”, busca el respaldo de todo el país para dar soluciones a situaciones como viviendas inhabitables, la pérdida de cultivos, afectaciones económicas y gestionar el impacto social que requeriría atención sostenida.

“Durante la jornada, se recibirán aportes destinados a cubrir necesidades inmediatas como alimentos, agua potable, kits de higiene, refugios temporales, medicamentos y atención básica, así como acciones de mediano y largo plazo enfocadas en la rehabilitación de viviendas, la recuperación de medios de subsistencia, el fortalecimiento de la infraestructura educativa y el acompañamiento psicosocial a las familias afectadas”, puntualizó la administración departamental.

Opciones habilitadas para donar:

La Donatón “Colombia Unida por Córdoba” dispuso de la página web oficial colombiaunidaporcordoba.com, “donde los usuarios pueden elegir entre aportes individuales o contribuciones empresariales, completando el proceso en pocos pasos”.

“Asimismo, se habilitó la opción de donar de forma presencial mediante la red de SuperGiros, disponible en todo el país. Las personas pueden acercarse a cualquier punto autorizado y realizar su aporte desde $1.000 pesos, ampliando así las posibilidades de participación para quienes prefieren este mecanismo”, agregó.

Hacia el mediodía del 26 de marzo, la iniciativa había logrado una donación que superaba los $2.000 millones, según el gobernador Zuleta.