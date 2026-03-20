Córdoba promueve ‘Donatón’ para apoyar a más de 80.000 familias damnificadas por inundaciones

Montería

Ante las dramáticas cifras que registra Córdoba por cuenta de la emergencia generada por las inundaciones, la administración departamental promueve una iniciativa denominada “Colombia Unida por Córdoba”, que busca convocar a Colombia alrededor de la solidaridad para apoyar a más de 80.000 familias damnificadas.

“Como parte de esta gran movilización, el próximo 26 de marzo se realizará una Donatón nacional, jornada que convocará a ciudadanos, empresas, medios de comunicación, artistas, líderes sociales e instituciones de distinta índole en favor de los damnificados. La transmisión en directo se desarrollará desde las 7:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, con el propósito de visibilizar las historias de quienes hoy enfrentan esta difícil realidad y, de esta forma, seguir multiplicando la ayuda”, detallaron las autoridades.

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Según lo expuesto, a medida que ha bajado el agua se ha evidenciado la verdadera emergencia: viviendas destruidas, vías y puentes colapsados, acueductos y colegios afectados y otras complejas situaciones.

“El desafío es hoy aún mayor. Muchas familias han comenzado a regresar a sus viviendas, pero lo que han encontrado es desolador: casas afectadas, enseres perdidos, medios de subsistencia destruidos y la incertidumbre de tener que empezar de nuevo, desde cero. Es en este momento, cuando baja el agua y queda en evidencia la magnitud de las pérdidas, es cuando más se necesita la solidaridad de todos”, puntualizó la administración departamental.

Cifras de afectaciones que deja la emergencia

De acuerdo con el más reciente reporte situacional del Puesto de Mando Unificado instalado en Montería, las inundaciones dejaron 86.497 familias damnificadas y 219.055 personas damnificadas en 25 de los 30 municipios del departamento.

Además, se registrarían 2.167 familias en autoalojamiento, 7.293 personas en autoalojamiento, 6.123 personas en alojamiento temporal y 55 alojamientos temporales activados. “En infraestructura y servicios, se reportan 1.983,97 kilómetros de vías afectadas, 87 puentes vehiculares afectados y 40 box culvert afectados”.

“También se registran 17 acueductos impactados, 1 sistema de alcantarillado afectado, 16 centros de salud afectados, 365 instituciones educativas afectadas y 7 centros comunitarios impactados”, concluyeron las autoridades.