Pruebas en disputa marcan etapa clave del eventual juicio contra Nicolás Petro

La audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro entra en una fase determinante con la reanudación de las sesiones este 26 y 27 de marzo, en las que se definirá el rumbo probatorio del proceso.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La Fiscalía y la defensa mantienen un fuerte pulso tras interponer múltiples recursos de reposición y apelación frente a las decisiones sobre qué pruebas deben ser admitidas o excluidas.

Durante la audiencia preparatoria, liderada por el juez Hugo Carbonó, se han presentado intensos debates sobre la legalidad de interceptaciones, testimonios y documentos clave.

La defensa ha cuestionado la obtención de algunas pruebas, alegando posibles vulneraciones al debido proceso, mientras el ente acusador defiende su validez y relevancia para sustentar la acusación.

En las próximas audiencias, se espera que la defensa concluya su intervención y que el juez emita decisiones sobre cada uno de los recursos interpuestos.

No obstante, si alguna de las partes no queda conforme con las decisiones, el caso podría escalar al Tribunal Superior de Barranquilla, instancia que deberá pronunciarse en segunda instancia sobre la admisibilidad de las pruebas.