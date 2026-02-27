Procuraduría pide resolver legalidad de la “prueba reina” para instalar juicio contra Nicolás Petro
Las audiencias seguirán a finales de marzo.
La Procuraduría advierte que sin resolver la prueba reina contra Nicolás Petro no se podrá instalar el juicio contra el hijo del presidente de la Republica.
Durante la continuidad de la audiencia preparatoria de juicio, el delegado del Ministerio Público indicó que debe haber una certeza sobre la legalidad del procedimiento en el que se extrajo información del celular de Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro.
Hay que indicar que esta información ya fue avalada por el Juez para el juicio, pero la defensa criticó sobre la legalidad del procedimiento en el que se extrajo.
Más información
Testimonio de Ricardo Roa y Nicolás Petro
Por otra parte, el Ministerio Público respaldó que no sea admitida el testimonio de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol como exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el juicio oral contra su hijo.
Por último, indicó que los testimonios entregados por Nicolás Petro entregados a varios medios de comunicación no deben ser admitidos en el juicio oral
Audiencias seguirán en marzo
La audiencia quedó aplazada para los días 26 y 27 de marzo en donde la defensa terminará de argumentar sus recursos de reposición y apelación, y posteriormente, el Juez dará a conocer las pruebas que serán llevadas a juicio