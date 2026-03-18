MOE: resultados del preconteo fueron altamente fiables en elecciones al Congreso

La Misión de Observación Electoral (MOE) entregó un balance sobre los resultados de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo.

Destacaron que el proceso de preconteo fue bastante fiable y que hay un alto nivel de coincidencia (99,8%) entre ese primer registro hecho en las mesas de votación, y los escrutinios.

También se refirieron a las llamadas “mesas en cero”, es decir, en las cuales un partido no obtuvo ni un voto.

Según el análisis de la MOE, al respecto no hubo irregularidades en las pasadas elecciones, pues a mayor votación de una organización política, menor fue el porcentaje de mesas sin votos.

Así pues, documentaron que los partidos con mayor caudal electoral presentan los porcentajes más bajos de “mesas en cero”: el Pacto Histórico con 2,20% de “mesas en cero”; el Partido Liberal con 2,78% y el Centro Democrático con 5,66%.

Baja diferencia entre preconteo y escrutinio

El informe señaló también que entre el preconteo y el escrutinio hay una diferencia mínima.

El preconteo registró 18.566.835 votos, mientras que el escrutinio llegó a 18.604.351 votos, lo que representa una variación de 37.516 votos (0,20%).

Alta participación en política

La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió qué hubo casos de alta participación en política por parte de funcionarios públicos.

“Existe un riesgo particular cuando desde altas dignidades del Estado, sean estas del orden nacional, departamental o municipal, se emiten mensajes que, aun cuando se presenten como denuncias, alertas institucionales o defensas de una postura general, puedan ser entendidos como una toma de posición a favor o en contra de sectores políticos en competencia, o como intentos de incidir en la confianza pública respecto del proceso electoral y sus resultados”, dice el informe.