Precio del dólar en Venezuela HOY 26 de marzo: Se evidencia ligero aumento en la divisa extranjera

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe económico con relación a las monedas extranjeras para el día de HOY, jueves 26 de marzo, en donde hay una leve alza en los precios de las divisas internacionales en el país sudamericano.

El BCV publica diariamente el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país sudamericano.

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, dado que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

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La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

La entidad bancaria venezolana hace hincapié sobre cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

Así se cotiza el dólar en Venezuela para HOY jueves 26 de marzo

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que la proyección de precios en el mercado cambiario mantendrá la cotización del dólar en 466,60140000 bolívares hasta el día de hoy, jueves 26 de marzo.

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Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 540,17044273 bolívares

540,17044273 bolívares Yuan chino: 67,59987830 bolívares

67,59987830 bolívares Lira turca: 10,51944151 bolívares

10,51944151 bolívares Rublo ruso: 5,76663370 bolívares

¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para HOY jueves 26 de marzo?

El Banco Central de Venezuela, además, informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante el día de HOY jueves 26 de marzo.

BBVA Provincial: 479,1699 para compra - 481,3784 para venta

479,1699 para compra - 481,3784 para venta Banco Nacional de Crédito (BNC): 492,9600 para compra - 499,1691 para venta.

492,9600 para compra - 499,1691 para venta. Banco Universal Banesco: 487,4761 para compra - 487,2422 para venta.

487,4761 para compra - 487,2422 para venta. Banco Mercantil: 656,6682 para compra - 581,7470 para venta

656,6682 para compra - 581,7470 para venta Banco microfinanciero Bangente: 459,4525 para compra - 470,0000 para venta.

459,4525 para compra - 470,0000 para venta. Otras instituciones: 537,0232 para compra - 532,0798 para venta

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Estas cotizaciones del precio del dólar para Venezuela representan una nueva alza con respecto al valor que se manejó durante el día anterior, en donde la divisa del país venezolano se cotizó en 462,66870000 bolívares.

Esta nueva cotización del valor del dólar favorece a las personas y empresas interesadas en realizar operaciones con divisas internacionales, dado que el precio al alza de las monedas extranjeras en el país venezolano hace que se genere una rentabilidad económica cada vez más alta en operaciones financieras relacionadas con el dólar y demás divisas extranjeras, entre ellas el euro, la lira turca, el rublo ruso, entre otros.