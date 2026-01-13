Colombia logra récord en transacciones digitales al cierre de 2025: ¿En qué ciudades aumentó más?

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) continúan siendo el motor principal de la economía colombiana. De acuerdo con cifras de Confecámaras y el DANE, este segmento representa más del 91,8% del tejido empresarial del país y genera cerca del 80% del empleo formal. Su capacidad de adaptación, impulsada por la transformación digital, ha permitido abrir nuevas oportunidades de negocio, especialmente durante la temporada de fin de año.

Este impacto se evidenció de forma clara en el comportamiento de las transacciones digitales durante diciembre de 2025, donde los comercios colombianos registraron cerca de 12 millones, lo que representó ventas aproximadas por 1,7 billones de pesos, impulsadas principalmente por pequeñas y medianas empresas, según datos de la fintech Bold.

“El cierre de 2025 fue especialmente positivo. Vimos un crecimiento cercano al 50 % en comparación con el mismo periodo de 2024 en los ingresos procesados a través de pagos digitales de nuestros clientes. Esto confirma que la tecnología ya es un motor de crecimiento para los pequeños negocios en Colombia”, afirmó José Vélez, CEO y fundador de Bold.

Crecimiento por ciudades

El dinamismo de las mipymes se reflejó de manera diferenciada en las principales ciudades de Colombia, siendo Bogotá la que lideró las transacciones con ventas superiores a los 700.000 millones de pesos en diciembre de 2025, lo que representó un aumento del 53% frente al mismo mes del año anterior.

En Medellín, las ventas alcanzaron cerca de 170.000 millones de pesos, con un crecimiento del 40% respecto a diciembre de 2024. Por su parte, Cali registró el incremento más destacado, con un aumento del 95%, y una suma de ventas por más de 96.000 millones de pesos.

Sectores pyme con mayor dinamismo

Si se tiene en cuenta el mes de diciembre de 2025 con el mismo periodo de 2024, varios sectores mostraron crecimientos significativos en ingresos por ventas. Estos son:

Retail: cerca del 40%.

cerca del 40%. Food and drink: superior al 75%.

superior al 75%. Servicios: aproximadamente del 50%.

aproximadamente del 50%. Turismo: cerca del 48%

cerca del 48% Belleza y cuidado personal: más del 43%.

Por su parte, el sector de alimentos y bebidas fue uno de los más beneficiados por el aumento del consumo durante las festividades. Mientras que el turismo y los servicios aprovecharon la mayor movilidad y la demanda de experiencias en fin de año.

Proyecciones para 2026

Mantener esta tendencia positiva de cara al año 2026 dependerá de facilitar el acceso de los emprendedores a soluciones de pago digitales y a alternativas de financiamiento. Asimismo, el fortalecimiento de servicios financieros más ágiles e inclusivos permitirá que más mipymes se consoliden, innoven y aprovechen de forma efectiva las oportunidades del mercado.

La digitalización no solo impulsa las ventas, sino que también mejora la competitividad de los pequeños negocios. De esta manera, estos pueden integrarse a la economía formal, ampliar su base de clientes y fortalecer su sostenibilidad a largo plazo.

Por otra parte, las mipymes colombianas demuestran que la innovación y la adopción de herramientas digitales son claves para seguir siendo protagonistas del crecimiento económico del país.