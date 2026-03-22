Informe del IDEAM revela que el Nevado de Santa Isabel podría desaparecer en los próximos 5 años

Tolima

Según un informe especial revelado por el IDEAM denominado ´Extinción del Nevado de Santa Isabel Parte 1´ la situación del glaciar es crítica, lo que podría ocasionar su extinción entre 3 a 5 años, como lo demuestran observaciones de campo y el monitoreo satelital.

Según el IDEAM, las actuales condiciones climáticas de aumento de temperatura ambiente y la reducción de las precipitaciones sólidas (Nieve y Granizo), así como su relativa baja altitud (cumbre 4.900 m.s.n.m) no permiten más su existencia.

El Nevado de Santa Isabel ha perdido cerca del 99% de la superficie glaciar desde mediados del siglo XIX (Hacia 1.850), solo entre febrero del 2024 y enero de 2025, su área se redujo en un 31%.

Por ejemplo, en enero del año 2024, se extinguió el glaciar Conejeras de este nevado, el cuál era objeto de investigación desde hace cerca de 20 años por parte del IDEAM y expertos a nivel mundial porque hacia parte de retroceso que se está viviendo en los Andes Tropicales – Ecuatoriales.

A corte de noviembre del año 2025, las estimaciones de campo indican que el glaciar mantiene su dinámica de deshielo, aunque con intensidad menor al año 2024 cuando se redujo su espesor en más de 6 metros, mientras que en el último año fue de un metro.

Un dato relevante en este proceso de deshielo es que entre enero del 2025 y enero 2026 la superficie del glaciar Santa Isabel se redujo en un 27% lo que demuestra según expertos que su desaparición en unos años será una realidad.

Según Andrea Mayorquin, directora de Gestión del Riesgo del Tolima, este informe demuestra como el calentamiento global genera una alerta por la posible desaparición entre 3 a 5 años del Nevado de Santa Isabel y el impacto que generará para el medio ambiente del norte del departamento.

“La variabilidad y el cambio climático no son escenarios futuros, en el caso del Tolima el retroceso acelerado de nuestros glaciares es una de las señales más claras y contundentes de esta transformación, el Nevado de Santa Isabel está a punto de desaparecer, las cifras son alarmantes”, dijo Mayorquín.

Finalmente, Andrea Mayorquín, directora de Gestión del Riesgo hizo un llamado a los habitantes del norte del departamento por la alerta que generan las cifras reveladas por el IDEAM y su impacto en esta zona del departamento.