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31 may 2026 Actualizado 21:13

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Política

Fiscalía investiga presiones del ELN contra electores en la zona rural de Coyaima, Tolima

La guerrilla del ELN habría presionado a electores en las elecciones de hoy para favorecer la campaña de un candidato.

Fiscalía investiga presiones del ELN contra electores en la zona rural de Coyaima, Tolima

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El director José Luis Ramírez Hinestroza, director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), reveló que avanzan en la investigación sobre las denuncias de presiones del ELN a los electores en la jornada de este domingo en Coyaima, Tolima.

Según el director, en la vereda Totarco de Coyaima una estructura del ELN estaría tomando nota de los datos personales de los electores para favorecer a una campaña, todavía pendiente por identificar.

“Una estructura armada del ELN, con libro en mano, estaría ejerciendo constreñimiento sobre los votantes para favorecer a un candidato en específico. Los hechos son objeto de investigación”, aseveró el director.

A su vez, Hinestroza indicó que ya coordinaron la reacción con el Ejército y la Policía Nacional para garantizar el libre derecho al voto de los electores en el sur del Tolima, donde hasta ahora no se tiene reporte sobre la presencia de la guerrilla del ELN.

En total, la Misión de Observación Electoral indicó que tiene reporte de por lo menos 37 denuncias por presunto fraude electoral a lo largo de la jornada en el Tolima.

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