¿En qué porcentaje de conteo de votos se podría proyectar a quienes irían a segunda vuelta?

El analista José Manuel Pavía, matemático con doctorado en economía por la Universidad de Valencia, catedrático de métodos cuantitativos de la Universidad de España, y quien forma parte del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Economía y dirige el grupo de investigación sobre elecciones y opinión pública, pasó por los micrófonos de Caracol Radio para hablar sobre la jornada de elecciones en Colombia.

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Según el analista, hasta el momento, de acuerdo con las encuestas, que son los únicos datos con los que se cuentan, el resultado, es bastante apretado.

“Mostraban a un Cepeda en primer lugar, pero a un De La Espriella recortando distancias. En las últimas semanas venía progresando a una velocidad constante, por tanto, la situación ahora mismo se plantea abierta. Vamos a ver si es capaz de retener parte del voto que le estaban dando las encuestas y luego si Cepeda es capaz de mantener el voto que le dio la victoria en la primera vuelta en las anteriores elecciones a Petro”, dijo.

¿En qué porcentaje de conteo de votos se podría ya empezar a proyectar quiénes irían a segunda vuelta?

“Podemos decir que entre un 5 y un 10% de las mesas escrutadas ya nos van a dar una visión bastante acertada de qué es lo que puede ocurrir”, explicó.

Es decir, que según mencionó, para ser conservador en torno al 10% del voto escrutado ya se tendría un panorama bastante claro de qué es lo que viene.

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Sin embargo, afirmó que “esto también depende del orden en que entran las mesas porque sabemos que el voto no se distribuye exactamente igual para todos los candidatos en todo el territorio”.

Y reiteró: “Podemos decir que en torno a un 10% podríamos ya estar pensando que los resultados ya no están indicando quiénes van a ser probablemente los dos candidatos que pasen a segunda vuelta”.