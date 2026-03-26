Autoridades ambientales alertan a los 30 municipios de Córdoba por riesgo de inundaciones

Montería

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS), exhortó a los 30 municipios de Córdoba a activar los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo ante las alertas que registra el departamento por la ocurrencia de eventos como inundaciones, deslizamientos de tierra y crecientes súbitas, luego de que se declarara el inicio oficial de la primera temporada de lluvias del año en el país.

Pese a que la alerta es para todo el departamento, la atención se concentra en zonas aledañas a los ríos Sinú, San Jorge y Canalete, los cuales se encuentran en monitoreo constante tras la reciente emergencia que dejó a 200.000 personas damnificadas.

“El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) declaró mediante el Comunicado Especial No. 34, del 16 de marzo de 2026, el inicio de la primera temporada de más lluvias en Colombia, un período climatológicamente esperado que se extenderá hasta mediados de junio. Este inicio de temporada ocurre tras un primer trimestre de 2026 atípico, en el que las precipitaciones superaron ampliamente los valores históricos, impidiendo la consolidación de la temporada seca (diciembre – marzo) que normalmente se presenta en esta época”, expresó la autoridad ambiental.

“El departamento de Córdoba figura expresamente entre los territorios con precipitaciones por encima de lo normal para el mes de marzo. Si bien para abril y mayo se proyectan lluvias ligeramente por debajo del promedio histórico —asociadas al desplazamiento sur de la Zona de Convergencia Intertropical—, esto no implica la desaparición de las precipitaciones. Los riesgos de inundaciones, deslizamientos y crecientes súbitas persisten en todo el departamento”, agregó.

Asimismo, se indicó que “el IDEAM ha identificado condiciones de calentamiento anómalo en las aguas del océano Pacífico ecuatorial, que podrían derivar en la ocurrencia del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026”.

Medidas ante las nuevas alertas en Córdoba:

“Instar a la ciudadanía a evitar permanecer en zonas de alta amenaza por inundación, como márgenes de ríos, ciénagas y caños, y a reportar cualquier cambio inusual en los niveles de los cuerpos de agua a las autoridades locales”, precisó la CVS.

Al tiempo, se determinó “llamar a los pescadores y usuarios de embarcaciones menores a extremar precauciones durante episodios de lluvias intensas, y a consultar con la Capitanía de Puerto las condiciones de navegabilidad vigentes”.

Finalmente, se invitó a la comunidad a mantener en buen estado los sistemas de drenaje, alcantarillado y techos de las viviendas, y a tener a mano un plan familiar de evacuación con rutas de emergencia conocidas.

“Abstenerse de cruzar ríos o quebradas durante o inmediatamente después de lluvias intensas, ante el riesgo de crecientes súbitas”, concluyó la autoridad ambiental.