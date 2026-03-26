Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 mar 2026 Actualizado 21:28

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Montería

“La emergencia no ha pasado”: PMU tras advertir que 23 albergues siguen activos en Córdoba

De acuerdo con las autoridades, aún no habría condiciones para que más de 3.000 personas retornen a sus hogares en seis municipios del departamento.

&quot;La emergencia no ha pasado&quot;: PMU tras advertir que 23 albergues siguen activos en Córdoba. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

"La emergencia no ha pasado": PMU tras advertir que 23 albergues siguen activos en Córdoba. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

&quot;La emergencia no ha pasado&quot;: PMU tras advertir que 23 albergues siguen activos en Córdoba. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Montería

La coordinadora del Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en Montería, Lina Benavides, informó que la emergencia por las inundaciones no ha pasado en Córdoba. La funcionaria enfatizó en que aún hay albergues o alojamientos temporales activos en el departamento.

El agua bajó, pero la emergencia no ha pasado. Aún tenemos 23 alojamientos en seis municipios del departamento y hasta que esas personas no retornen de manera segura o podamos garantizarle una vida digna, no podemos decir que pasamos la etapa y cerramos el PMU”, dijo la funcionaria de la Oficina de Riesgos de la Gobernación de Córdoba.

Más información

Los municipios con reporte de albergues son Canalete, Cereté, San Pelayo, San Bernardo del Viento, Tierralta y Valencia.

“Nos preocupa el municipio de Tierralta, tiene en alojamientos temporales a más de 3.000 personas y ya estamos trabajando en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo para que estas personas puedan estar en lugares dignos”, agregó.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Periodista-Estudiante de Noveno Semestre de Derecho de la Universidad del Sinú. Ha trabajado en CNC...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir