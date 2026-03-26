“La emergencia no ha pasado”: PMU tras advertir que 23 albergues siguen activos en Córdoba
De acuerdo con las autoridades, aún no habría condiciones para que más de 3.000 personas retornen a sus hogares en seis municipios del departamento.
Montería
La coordinadora del Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en Montería, Lina Benavides, informó que la emergencia por las inundaciones no ha pasado en Córdoba. La funcionaria enfatizó en que aún hay albergues o alojamientos temporales activos en el departamento.
“El agua bajó, pero la emergencia no ha pasado. Aún tenemos 23 alojamientos en seis municipios del departamento y hasta que esas personas no retornen de manera segura o podamos garantizarle una vida digna, no podemos decir que pasamos la etapa y cerramos el PMU”, dijo la funcionaria de la Oficina de Riesgos de la Gobernación de Córdoba.
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Los municipios con reporte de albergues son Canalete, Cereté, San Pelayo, San Bernardo del Viento, Tierralta y Valencia.
“Nos preocupa el municipio de Tierralta, tiene en alojamientos temporales a más de 3.000 personas y ya estamos trabajando en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo para que estas personas puedan estar en lugares dignos”, agregó.
Claudia Hernández
Periodista-Estudiante de Noveno Semestre de Derecho de la Universidad del Sinú. Ha trabajado en CNC...