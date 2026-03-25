Miércoles 25 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El Quindío también está de luto, por la muerte del Cabo Primero Jairo Andrés Rincón Machado. Foto: Cortesía Ejército Nacional

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Hay luto en el municipio de Calarcá en el Quindío, porque uno de los militares que se movilizaba en el avión de la FAC que se accidentó en el Putumayo es una de las víctimas, familiares destacaron que el soldado había salido de permiso y no alcanzó a llegar donde su familia.

Estamos hablando del cabo primero del ejército Jaime Andrés Rincón Machado, murió debido a las explosiones que se presentaron después del incendio del avión,

uno de los primos le contó a 6AM/W que el cabo venía de permiso al igual que sus demás compañeros, venía a disfrutar y pasar tiempo de calidad en familia con su madre, Nancy Machado, y también a celebrar y pasar tiempo con su hija en su cumpleaños el número 10 de su hija Valentina.

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A través de las redes sociales, la alcaldía de Calarcá ha confirmado que el soldado oriundo de Calarcá es una de las 68 víctimas mortales del accidente del avión de la FAC en el Putumayo.

Comunicado: Hoy Calarcá está de luto. Honramos la vida y el legado de Jairo Andrés Rincón Machado, hijo de esta tierra que sirvió con valentía a Colombia. Desde la Administración Municipal nos unimos en solidaridad con su familia y seres queridos en este momento de dolor.

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Jonathan Cruz primo del cabo primero en diálogo con Caracol Radio manifestó “desde la familia Machado Guarín, lamentamos informarles la muerte de nuestro primo Jaime Andrés Rincón Machado, cabo primero del ejército nacional, el cual fue el último cuerpo hallado sin vida en los restos del avión.

Y agrega “Desafortunadamente, Jaime Andrés luchó hasta el último momento por su vida, pero también por la de sus compañeros al darle indicaciones después del impacto en tierra de que salieran a través de las ventanas usando sus linternas, ya que había oscuridad en ese preciso momento. Compañeros sobrevivientes también nos contaron que Jairo Andrés no pudo sobrevivir ni salir del avión al quedar debajo de algunas de las plataformas del avión y también a causa de las explosiones”

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El familiar además relata “Jairo Andrés venía de permiso al igual que sus demás soldados y compañeros, venía a disfrutar y pasar tiempo de calidad en familia con su madre, mi tía Nancy Machado, la pasar con mi abuela Melba Guarín Machado y también a celebrar y pasar tiempo con su hija en su cumpleaños el número 10 de su hija Valentina.

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La familia está muy consternada, la verdad, fueron momentos de mucha zozobra durante casi 24 horas o algo más, esperando a que dieran noticias de si estaba en la lista de heridos o en la lista de las víctimas mortales.

Allí en el barrio Joaquín Lópera donde vive la familia de mi primo, se pasaron momentos en los que, la verdad, se perdieron muchas veces las esperanzas, volvían las esperanzas, había informaciones falsas y otras que desconcertaban.

Pero Jairo Andrés venía muy contento al Quindío, aparte de pasar tiempo en familia, sino porque después de este permiso iba a ascender a sargento.

Y además es un hombre que disfrutaba mucho su labor, sus misiones. Cada una de las misiones que hacía, las comentaba con mucha alegría, contaba sus experiencias con mucho orgullo. Le sirvió a la patria de verdad amando su profesión. Y hoy se apagó ese sueño para Jairo Andrés.

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Desde la familia enviamos agradecimiento por todas las oraciones de apoyo, por todas las peticiones para que Andrés sobreviviera o apareciera con vida.

Hoy simplemente seguimos a la espera del traslado de su cuerpo, muy seguramente a las honras fúnebres y homenajes póstumos de parte del Gobierno Nacional y de parte de los altos mandos del ejército y también lo posterior en el municipio de Calarcá con en compañía también de las autoridades locales.

A las cuales también les agradecemos por su acompañamiento y de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron pendientes y además enviamos también un saludo de solidaridad con las familias de los soldados que murieron en este accidente y a quienes todavía están en estado crítico en hospitales pronta recuperación y acompañamos también a las familias.

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De otro lado, pesar ha provocado en Armenia y en Caicedonia la muerte del empresario Luis Carlos Jaramillo Arango, conocido como Lucas Jaramillo cuyo cuerpo sin vida fue hallado en las últimas horas en un apartamento al norte de Armenia, al parecer habría decidió acabar con su vida.

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En el Quindío, el exjefe del cartel de Medellín Carlos Lehder donó a la gobernación del Quindío la escultura de John Lennon que fue recuperada, la entrega oficial se cumplió en la antigua posada alemana que fuera la casa del exnarco hoy propiedad de la gobernación del Quindío.

Felipe Robledo, secretario de cultura, aunque respeta las opiniones sobre apología al delito, manifiesta que es la reivindicación de la cultura de la paz a través del arte.

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Hay polémica en el Quindío, porque el alcalde del municipio de Calarcá anunció que NO permitirá la realización de la cabalgata durante la fiesta nacional del café en el mes de junio, esto debido a mal comportamiento el año pasado.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Sebastián Ramos, alcalde de Calarcá que señaló sobre el particular “desde el año pasado habíamos liderado una propuesta ante el Consejo Municipal de que se acabara la obligatoriedad de la cabalgata en el marco de la Fiesta Nacional del Café y este año no solamente pues como decisión de gobierno, sino también por las diferentes circunstancias que se generan en el ámbito político durante esta época y es que el fin de semana, un fin de semana previo a la Fiesta Nacional del Café es posible que se celebre la segunda vuelta presidencial y pues por esta razón también, digamos, hay allí un argumento importante de que no se realice.

Número dos, la programación cultural que tenemos ya está planificada desde este mes. Por tal razón, pues ya no hay espacio para la parte logística ni de pie de fuerza ni de movilidad para poder realizarla tampoco,

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Pero también el elemento principal es el tema del maltrato animal que, lamentablemente, de unos muy pocos, porque la mayoría de la gente es muy respetuosa de sus animales.

No obstante, ha sido dos años donde permitimos que se realizaran con unos fuertes controles, pero siempre se pudo evidenciar de que nunca fueron capaces de realizar una cabalgata cumpliendo con lo que se habían comprometido. Por esa razón hemos tomado también esa decisión de que no se realice.

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Les proponemos realizar actividades alternas con todos los equipos de grupos de caballistas allí en el Coliseo de Ferias, una feria equina les estuve promoviendo también de que se pueda realizar una feria equina que no se pierda, digamos, dentro de ese gremio una actividad importante en marco de la fiesta, pero no sobre las calles de Calarcá donde se han presentado los problemas.

Aunque la mayoría de los ciudadanos calarqueños y animalistas está a favor de la medida el gremio de los caballistas por obvias razones no comparten la decisión del alcalde y han anunciado a través de redes sociales, protestas y caminatas en rechazo a no permitir la realización de la cabalgata en la villa del cacique.

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En redes sociales Jerónimo García publicó un video en el que señala “Nos van a quitar la Cabalgata de Calarcá. La Cabalgata de Calarcá no es solo un evento, es cultura, tradición y el sustento de muchas familias, pero aquí hay algo que no cuadra. ¿Cómo es posible que la mayoría de los concejales se mostraron a favor de la Cabalgata y del gremio caballista en Calarcá, pero al momento de votar el resultado sea negativo?

Lo más sorprendente de todo es que el alcalde en campaña se mostró a favor de los caballistas, dijo que estaba de acuerdo con nuestro evento y sus regulaciones.

Indica el líder caballista de Calarcá “Además, si nos vamos a dar un ejemplo, un pueblo como Pijao, cercano a Calarcá, hace tres cabalgatas al año y no han tenido estos inconvenientes. Esto no solo golpea a los caballistas, golpea directamente el empleo, el turismo y a Calarcá. Recuerden que llevamos 23 años de tradición de este lindo evento y fomentando este bonito gremio. Sabemos que la cabalgata ha tenido inconvenientes y puntos a mejorar.

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Lo que buscamos es un espacio de conversación para plasmar nuestro primer desfile a caballo como lo hicieron ciudades como Manizales que fue un éxito total. Por eso este 28 de marzo nos vamos a manifestar. Los espero en Bomberos de Calarcá. Vamos a hacer una marcha pacífica. Acompáñanos con tu caballo o con pancartas y algo referente a nuestro gremio y a nuestra cabalgata. Vamos a ir hasta el centro de Calarcá a mostrar nuestra inconformidad y nuestro deseo de que este lindo evento que lleva 23 años no se pierda.

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Con el objetivo de garantizar una Semana Santa segura, organizada y poder brindar una experiencia positiva para propios y visitantes se llevó a cabo Comité Departamental de Seguridad Turística, para articular acciones con autoridades civiles, militares y actores del sector en todo el departamento.

Durante el encuentro, se definió un robusto dispositivo de seguridad que contempla el despliegue de más de 1.900 uniformados de la Policía Nacional y más de 2.000 integrantes del Ejército, quienes harán presencia en los municipios, corredores viales, templos y principales atractivos turísticos.

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El comandante operativo del Departamento de Policía Quindío, teniente coronel Jorge Martínez, señaló que se garantizará el acompañamiento permanente a las actividades litúrgicas y turísticas, e hizo un llamado a la prudencia en las vías, especialmente durante los días de mayor afluencia como jueves y Viernes Santo, cuando se presentarán cierres y restricciones por procesiones.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Industria y Comercio, Juana Camila Gómez Zamorano, destacó que, además de las acciones de seguridad, se implementarán controles de acceso al departamento y campañas de prevención en el aeropuerto, la terminal de transporte y otros puntos estratégicos.

Estas estarán enfocadas en la protección del medio ambiente y la prevención de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, reiteró la importancia de adquirir servicios turísticos únicamente con operadores autorizados, verificando la información disponible en entidades como la CRQ.

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La funcionaria también resaltó el aumento en la conectividad aérea del departamento, de la ruta entre Fort Lauderdale, Florida y Armenia, Quindío, con la aerolínea Spirit, pasando de tres a siete rutas directas durante esta temporada, lo que representa un crecimiento significativo en la llegada de turistas.

De acuerdo con las proyecciones, se espera una ocupación hotelera superior al 80 %, consolidando al Quindío como uno de los destinos más atractivos del país en Semana Santa.

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“En Armenia sí se están haciendo las cosas… no es cierto que se pierdan los recursos como en otros tiempos”. Con esta afirmación, el alcalde de la capital quindiana James Padilla García cerró su intervención ante Concejo Municipal dentro de la presentación del informe de gestión 2025,

El ejecutivo expuso que, con corte al 31 de diciembre de 2025, el Plan de Desarrollo, es decir a 2 años de su mandato, registra un cumplimiento superior al 52 %, en línea con lo proyectado para el cuatrienio.

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Entre las cifras de las líneas estratégicas se reportó que Armenia Territorio Social tiene una apropiación de más de $614 mil millones y un porcentaje ejecutado del 93 %; Armenia Moderna, más de $222 mil millones y 62 %; Armenia Competitiva, más de $8.000 millones y 87 %, y Una Administración con Más Oportunidades, más de $26.000 millones y un 78 % de ejecución al 31 de diciembre de 2025.

Como se anunció, desde el pasado viernes 20 de marzo, la movilidad de Armenia tuvo cambios en el sector comprendido entre las glorietas del Bolo Club y Bomberos, por lo que desde la Administración Municipal ha hecho un llamado de comprensión y paciencia a la ciudadanía, puesto que dichos trabajos hacen parte de los esfuerzos que se ejecutan para mejorar la movilidad en la capital quindiana.

Así, con la entrada en operación de la fase III del Plan de Manejo de Tránsito, PMT, dentro de las obras del intercambiador vial, la obra de mayor magnitud que ejecuta actualmente el Gobierno Municipal, la Alcaldía de Armenia informó que el tránsito entre las glorietas Bolo Club y Bomberos, quedará en un solo sentido, sur–norte.

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Durante el desarrollo de las obras se podrán presentar cierres totales de corta duración, que no superarán los 20 minutos, especialmente en momentos en que se realicen maniobras de izaje de estructuras metálicas para la construcción de pilotes de la infraestructura.

Estas actividades implicarán ajustes temporales en la movilidad de vehículos particulares y en los recorridos del transporte público colectivo obligando a que se tomen vías alternas. Las medidas estarán controladas y acompañadas por personal de tránsito para evitar mayores afectaciones.

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Entre las principales medidas, se establecen rutas alternas por la carrera 19 hasta la calle tercera (sector El Vaquero), con conexión hacia la carrera 23 en el sector de Bienestar Familiar y acceso al sector del coliseo.

Asimismo, las rutas de transporte público que se dirigen al norte adoptarán este recorrido de manera permanente. Para quienes se movilicen en sentido norte–sur por la carrera 19, deberán hacerlo utilizando la carrera 23, donde se habilitará un nuevo giro a la izquierda en la avenida Los Camellos a la altura de Bienestar Familiar (calle tercera), punto que contará con semaforización para mejorar la movilidad y priorizar el paso peatonal.

De igual manera, se garantizará el acceso vehicular a residentes y comerciantes del sector de Nisa Bulevar en sentido sur–norte.

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La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, realizó la entrega de una nueva máquina extintora al Cuerpo Oficial de Bomberos, con el propósito de seguir fortaleciendo la atención de emergencias en la ciudad.

La inversión se materializa mediante una adición de $3.421.500.000 al contrato inicial, cuyo valor asciende a $12.397.980.000, lo que robustece significativamente la capacidad operativa de la principal unidad bomberil de la localidad.

Actualmente, la institución dispone de dos carrotanques de características similares y tres máquinas extintoras, lo que mejorar la capacidad de reacción y se hace más eficiente en la atención oportuna de emergencias en la ciudad.

El nuevo vehículo es carro tipo cisterna modelo 2026, con capacidad de 3.000 galones con bomba de 1.250 GPM, esto quiere decir que sirve como máquina extintora, adicionalmente cumple con certificaciones internacionales como la National Fire Protection Association, NFPA, y normas UL, lo que garantiza altos estándares de calidad, seguridad y desempeño en la atención de incidentes.

Con esta entrega, se fortalece la capacidad operativa del Cuerpo Oficial de Bomberos, dotándolo de herramientas modernas que permiten una respuesta más eficiente y oportuna ante cualquier eventualidad.

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Con el propósito de promover la sana convivencia y fortalecer las habilidades de liderazgo en los jóvenes, inició el programa de Convivencia, Liderazgo y Conciliación Escolar en el Colegio Los Ángeles y la Institución Educativa Los Quindos.

La iniciativa es liderada por los programas de Comunicación Social y Periodismo, Derecho y Gobierno, y Relaciones Internacionales de la universidad la Gran Colombia seccional Armenia, consolidando un trabajo interdisciplinario orientado a la formación integral de los estudiantes.

El programa está dirigido a estudiantes de grado sexto a once, quienes recibirán formación para certificarse como conciliadores escolares, adquiriendo herramientas para la resolución pacífica de conflictos y el fortalecimiento de entornos educativos más armónicos.

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Horizonte Quindío, convenio entre instituciones público-privadas a 2050 que busca una visión estratégica de largo plazo para el departamento

En la Universidad del Quindío se llevó a cabo la presentación del proyecto denominado Horizonte Quindío - Prospectiva 2050 en la que participan instituciones público-privadas y la academia.

Inicialmente el director de la iniciativa y ex director del Instituto Nacional de Vías, Juan Esteban Gil indicó que es la oportunidad de crear un nuevo futuro en el departamento donde es clave la unión de la academia, empresa privada, los gremios, academia, administraciones municipal y departamental.

Explicó que será un trabajo de 10 meses aproximadamente donde en una primera será de alistamiento con el fin de planear todo el ejercicio, una fase con base a un diagnóstico puesto que hay muchos planes como en turismo o movilidad, pero desarticulados por lo que se busca es generar el proceso de la mano de todos los sectores y finalmente dijo tienen la etapa de garantizar la institucionalización y sostenibilidad del proceso.

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En ese mismo sentido se pronunció el secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL (Comisión económica para América latina y el caribe) Javier Medina señaló que fueron invitados a cooperar en la elaboración de futuro al año 2050 y una traducción de esa visión en planes, programas y proyectos prioritarios para el departamento.

Sostuvo que el proyecto es integral donde se abarca lo político, económico, cultural, social, ambiental, científico y tecnológico por eso lo clave que participen las diferentes instituciones.

Destacó que Colombia tiene una tradición muy amplia en programas a visión a futuro, pero la problemática se centra en la falta de continuidad política por eso considera que cuando se unen las instituciones es más factible que el acuerdo dure en el tiempo.

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A su turno, el rector de la Universidad del Quindío, Luis Fernando Polania fue claro en que son más que la universidad puesto que son 11 instituciones del departamento que participan del proyecto.

Recordó que firmaron un convenio interinstitucional las entidades haciendo aportes en recursos y en conocimiento lo que refleja el compromiso por mejorar las condiciones del departamento al año 2050.

Señaló que revisaron diferentes consultorías que podrían apoyar en el proceso y al final decidieron que fuera la CEPAL teniendo en cuenta que es un organismo de naciones unidas y expertos en prospectivas.

Finalmente, el presidente de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío Rodrigo Estrada considera que es un tema muy importante porque se involucra una entidad internacional como la CEPAL que tiene amplia experiencia lo que fortalecerá esa cooperación.

El rector de la Uniquindío sostuvo que las 11 entidades generan aportes económicos donde nueve de ellas son de 50 millones y la alcaldía de Armenia y gobernación departamental de a 120 millones de pesos cada una.

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En deportes, Samuel Hernández Arias se coronó campeón nacional de ajedrez sub-12 tras lograr una puntuación perfecta de 7 partidas ganadas en 7 disputadas, durante el Campeonato Nacional realizado en Bogotá.

El ajedrecista quindiano, de apenas 9 años, dominó la modalidad de ajedrez clásico y alcanzó el título en una categoría superior a su edad, consolidando una actuación sobresaliente a nivel nacional.

Este resultado le permite integrar la Selección Colombia que competirá en el Campeonato Panamericano Youth de la Juventud, programado para julio en Medellín. Además, Samuel continuará su calendario competitivo con el Campeonato Nacional Sub-10, correspondiente a su categoría, y otros torneos clasificatorios internacionales, como el nacional de categorías impares que otorga cupo al Centroamericano en El Salvador.

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De otro lado, la alcaldía de Armenia dio a conocer Restricciones para el ingreso de pólvora, vuvuzelas y sombrillas, así como la prohibición de barra visitante y la promoción 2x1, fueron algunas de las medidas definidas por la Comisión Local de Fútbol de Armenia, dentro del dispositivo de seguridad para el partido entre Deportes Quindío y Orsomarso, por la fecha 12 del Torneo de Fútbol Profesional Colombiano, categoría B, programado para este jueves 26 de marzo.

El encuentro deportivo será en el estadio Centenario y tendrá apertura de puertas a las 6:00 p. m., con inicio a las 7:00 p. m. Habrá medidas especiales para el ingreso de menores: niños entre 9 y 10 años podrán ingresar gratis a las tribunas Oriental y Occidental, acompañados de un adulto con boleta y documento de identidad.

Los mayores de 10 años deberán contar con boleta y también ingresar acompañados, determinó la Comisión Local de Fútbol, liderada por la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia.

Sumado a lo anterior, no se permitirá el ingreso de barra visitante, y se habilitó una promoción 2x1 en tribunas Norte, Oriental y Occidental, mientras que la Sur no estará habilitada para este compromiso.

Se mantiene la restricción de ingreso de elementos como pólvora, bebidas embriagantes, armas, vuvuzelas, sombrillas con punta, correas con chapa gruesa y alimentos.