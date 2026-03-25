Madre de soldado fallecido en Putumayo reveló que su hijo le advirtió fallas del avión

La familia del soldado Edier Enrique Obando Rengifo, hace un llamado a las autoridades para que se esclarezcan las causas del accidente. Foto: Cortesía de la familia.

Cali

En medio del dolor que deja el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que perdieron la vida más de 60 militares, las voces de sus familiares conmemoran a las víctimas.

Madeleine Rengifo Martínez, madre del soldado profesional Edier Enrique Obando Rengifo, de 26 años lo recuerda como un joven amoroso, servicial y profundamente comprometido con su familia.

“Lo recuerdo como un niño muy servicial, muy amoroso, amado por toda su familia, era un personaje”, contó.

Edier ingresó al Ejército a los 18 años, luego de ser citado para definir su situación militar y aunque al principio no era su deseo, terminó encontrando en la institución su vocación.

El joven deja dos hijos pequeños y una esposa, quienes hoy enfrentan junto a su familia una pérdida irreparable. Su madre relata que incluso ya tenían planes de reencontrarse, pues Edier estaba próximo a regresar a casa, en Cali. La noticia de su fallecimiento golpeó con fuerza a sus seres queridos.

“Estamos completamente devastados. Nunca esperamos que nos llegara esa noticia, siempre tuvimos la esperanza que estuviera entre los heridos, pero nunca llegamos a imaginar que estaría en la lista más negra”, dijo.

Madeleine asegura que su hijo le había mencionado que la aeronave presentaba problemas, razón por la cual no habían sido evacuados de la zona con anterioridad.

“Mi hijo dijo; no hemos viajado porque la avioneta estaba mala. Entonces uno se pregunta, si sabían eso, ¿por qué los enviaron en esa avioneta?”, señaló.

En medio del duelo, la familia también hace un llamado a las autoridades para que se esclarezcan las causas del accidente.