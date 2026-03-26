Desde el Concejo proponen pico y placa para mejorar la movilidad en Barranquilla

En medio de la creciente preocupación por la movilidad en Barranquilla, desde el Concejo Distrital se propuso reabrir el debate sobre la implementación del pico y placa para particulares en horas pico, como una medida para mitigar la congestión en los sectores más transitados de la ciudad.

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Durante la intervención, se advirtió que el tráfico ha alcanzado niveles críticos, por lo que esta restricción se plantea como una solución transitoria mientras se estructura un plan maestro de movilidad, incluyendo pagos por permisos especiales de tránsito.

“Es necesario intervenir en las zonas más transitadas, donde se generan verdaderos cuellos de botella. En trayectos cortos, una persona puede tardar entre 35 y 40 minutos, y en recorridos más largos incluso más de una hora. La situación se agrava por la alta circulación de ambulancias, motocicletas, vehículos particulares, transporte escolar y taxis, lo que hace aún más compleja la movilidad”, sostuvo el concejal Alexis Cantillo.

Respaldo de taxistas

La propuesta recibió un respaldo parcial por parte del gremio de taxistas. El presidente de Asotaxis, Orlinson Villa, apoyó la iniciativa, aunque pidió que la medida no incluya a estos vehículos.

Villa señaló que los mayores niveles de congestión se concentran entre la carrera 38 y la Vía 40, desde la calle 72 hasta la Circunvalar.

“Este es el cuadrante donde se registra la mayor congestión vehicular en Barranquilla durante todo el día. Sabemos que parte de la situación se debe a las obras en vías como la calle 87, la 72, la 85 y la intervención en la 82, que han incrementado el tráfico en estos sectores. Estamos de acuerdo con implementar el pico y placa, pero únicamente para los vehículos particulares”, explicó.

Situación del sector

El líder gremial también advirtió sobre la difícil situación que atraviesa el sector, afectado por la reducción de su flota y la competencia de plataformas digitales. Según explicó, este panorama ha impactado la sostenibilidad del gremio, por lo que pidió que cualquier medida tenga en cuenta estas condiciones.