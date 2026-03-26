Defensa de Nicolás Petro insiste en excluir celular de Day Vásquez dentro del juicio

En medio de la audiencia preparatoria contra Nicolás Petro por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, su defensa reiteró la solicitud de excluir como prueba el celular de Daysuris Vásquez. El abogado Alejandro Carranza sostuvo que ese elemento no debe ser tenido en cuenta dentro del juicio, al considerar que presenta vicios desde su obtención.

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Carranza afirmó que su argumento está sustentado en documentos de la propia Fiscalía. “Está fundado no en afirmaciones simples de la defensa, sino en documentos de la propia Fiscalía que obran en el expediente”, señaló, al referirse al acta de consentimiento firmada el 3 de marzo de 2023.

Cuestionamientos al origen de la prueba

El defensor insistió en que el consentimiento para acceder al celular no fue válido. “No se prueba el consentimiento válido que la Fiscalía equivocadamente invocó… prueba exactamente lo contrario. Prueba el vicio”, dijo ante el juez Hugo Carbonó.

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El jurista advirtió que el procedimiento se realizó bajo un número de radicado distinto al del caso actual, lo que, según él, compromete la legalidad de la evidencia.

“Son dos procesos diferentes. Son dos radicados distintos. Completamente distintos”, enfatizó Carranza, quien agregó que la información obtenida “nació en un radicado ajeno a este caso y fue después trasladada de forma incorrecta a este proceso”.

Críticas al procedimiento de la Fiscalía

El abogado también cuestionó la forma en que se obtuvo y manipuló la información del dispositivo. Según indicó, no existen registros completos sobre la cadena de custodia ni sobre los procedimientos técnicos aplicados. “¿Qué auto judicial controló ese traslado de un proceso al otro?… No hay nada de eso, su señoría”, afirmó.

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Asimismo, sostuvo que hubo irregularidades durante la diligencia en la que se obtuvo el celular. “Había dos celulares en la mesa, pero eso no quedó en la constancia que dejó la fiscalía”, aseguró, señalando que incluso se habría trasladado información de un equipo a otro sin dejar registro formal.

Carranza también puso en duda la integridad de los datos extraídos, al advertir que no se aplicaron mecanismos técnicos clave. “No consta que se haya tomado una copia espejo… No consta que se haya calculado un hash del contenido en el momento de la entrega”, dijo, al referirse a los procedimientos necesarios para garantizar la autenticidad de la evidencia digital.

Finalmente, el defensor concluyó que estas presuntas fallas afectan la validez del material probatorio.

“La cadena de custodia del contenido digital no nació, está viciada desde el origen”, afirmó, insistiendo en que la evidencia debe ser excluida del juicio.

La audiencia continuará la tarde de este jueves.