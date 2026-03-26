Comerciantes del Atlántico se suman al llamado del alcalde Char contra la extorsión

Las declaraciones del alcalde Alejandro Char sobre la extorsión en Barranquilla encendieron el debate público. Desde el sector comercio, gremios como Fenalco expresaron su respaldo al llamado del mandatario distrital, destacando que se trata de una problemática que sigue afectando de manera significativa a los empresarios.

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La directora ejecutiva de Fenalco Atlántico, Yilda Castro, aseguró que, aunque no todos los negocios son víctimas, quienes sí lo son enfrentan un impacto severo que puede llegar a “asfixiar” su actividad económica.

“Es una situación que debe analizarse desde distintos sectores, ya que no todas las empresas enfrentan el mismo nivel de impacto por este delito. Si bien no todas son víctimas, aquellas que sí lo son viven una presión constante que, en muchos casos, puede generar temor y afectar seriamente su actividad“, explicó.

Falta de articulación, según expertos

Por su parte, el analista Luis Fernando Trejos señaló que las declaraciones del alcalde evidencian una falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para enfrentar este delito de manera efectiva.

El experto insistió en la importancia de fortalecer la articulación entre autoridades locales y nacionales para lograr estrategias más contundentes contra la extorsión.

"Por diferencias político-ideológicas se ha generado un distanciamiento marcado entre el Gobierno nacional y las administraciones locales, lo que ha dificultado la coordinación y la construcción de estrategias conjuntas. Esto ha impedido consolidar planes y programas efectivos en los territorios para golpear a las estructuras criminales que dinamizan la ilegalidad y la violencia urbana. En ese contexto, el alcalde hace referencia a la necesidad de fortalecer el aparato de justicia", sostuvo.

Un problema persistente

En conclusión, existe consenso entre gremios y expertos en que la extorsión no es un fenómeno nuevo en Barranquilla, pero sí uno que requiere respuestas más firmes y coordinadas. La necesidad de acciones conjuntas y sostenibles se perfila como clave para reducir el impacto de este delito que continúa afectando la seguridad y la economía de la ciudad.