Polémica en Manaure por presunto hackeo a redes del alcalde y difusión de video íntimo

Colombia, el 2do país con más hackeos no hace parte de iniciativa de EE.UU. contra ransomware / picture alliance

Una nueva controversia se registró en el municipio de Manaure, La Guajira, tras el presunto hackeo a las cuentas oficiales del alcalde John Galvis Pimienta, desde donde se habrían publicado videos de contenido íntimo sin autorización.

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La situación tomó mayor relevancia debido a que, de manera no confirmada, usuarios en redes sociales han especulado que una de las personas sería una mujer víctima de ataque sicarial en días recientes.

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Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la identidad de las personas que aparecen en el video que circuló a través de las cuentas del mandatario. Frente a lo ocurrido, la Alcaldía de Manaure emitió un comunicado en el que rechaza lo sucedido y advierte que se trataría de un acto malintencionado.

Adelantan investigaciones

“Rechazamos categóricamente este acto malintencionado y ponemos en conocimiento que ya se están adelantando las acciones necesarias para recuperar el control de las cuentas, así como las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes”, indicó la administración municipal en el pronunciamiento.

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Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el presunto hackeo y determinar responsabilidades. Entre tanto, la mujer que ha sido mencionada en redes sociales continúa recibiendo atención médica especializada y su estado de salud sigue siendo delicado, según información conocida por este medio.

Las autoridades iniciaron una investigación para dar que los presuntos responsables de estas publicaciones en la cuenta del alcalde de la municipalidad.