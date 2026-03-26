Defensa de Nicolás Petro cuestiona admisión del testimonio del ministro Benedetti para el juicio

Durante la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, su abogado Alejandro Carranza expresó su desacuerdo con la decisión del juez Hugo Carbonó de inadmitir certificaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Casa de Nariño.

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Esto a pesar, según la defensa, que el togado argumentó que el caso no gira en torno a aportes de campaña ni a gestiones ante la Presidencia de la República.

Sin embargo, Carranza calificó la decisión como “asimétrica”, señalando que sí se permitió el testimonio del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien participó como gerente de agenda durante la campaña presidencial.

Según la defensa, este testimonio sí abordaría temas relacionados con aportes y gestiones políticas, lo que contradice el criterio aplicado para rechazar las pruebas documentales.

El abogado solicitó al juez reconsiderar su decisión, insistiendo en que la defensa debe tener las mismas garantías para presentar elementos que permitan contrastar o desvirtuar lo dicho por los testigos de la Fiscalía.

“Su señoría, pero usted le admite a la Fiscalía el testimonio del ministro Benedetti para que venga a hablar aquí de si efectivamente había aportes de campaña políticas o gestiones de la presidencia, es asimétrica esa decisión. Si usted va a permitir que venga el ministro Benedetti, entonces admítale a la defensa, la oportunidad de tener los documentos que desmentirían al ministro si fuera a decir lo contrario”, dijo el profesional del derecho.

A su juicio, impedir estas pruebas limita el derecho a la defensa en un proceso en el que, según afirmó, su cliente enfrenta al aparato estatal.

Carranza también enfatizó que el proceso se centra en el presunto enriquecimiento ilícito de servidor público y no en temas políticos. En ese sentido, explicó que busca demostrar la inexistencia de un nexo funcional entre Nicolás Petro y los recursos cuestionados, provenientes, según la acusación, de distintas fuentes.

Finalmente, el abogado aclaró que las certificaciones del CNE y de la Casa de Nariño no tienen como objetivo introducir un debate político, sino evidenciar la ausencia de uno de los elementos clave del delito.

¿Qué pruebas finalmente serán admitidas para el juicio?

El juzgado fijó el lunes 27 y el martes 28 de abril para adoptar la decisión sobre el recurso de reposición en subsidio de apelación, es decir, para dar a conocer que pruebas de la Fiscalía y la defensa entrarán en el juicio.

Asimismo, las rechazadas pasarán al Tribunal Superior de Barranquilla para que decida.