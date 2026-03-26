Procuraduría indaga protocolos de seguridad tras caída de techo en corralejas de Campo de la Cruz

La Procuraduría General de la Nación inició una acción preventiva para establecer si se cumplieron los protocolos de seguridad durante las corralejas realizadas en el municipio de Campo de la Cruz, Atlántico, luego de la caída de un techo ocurrida el pasado domingo. Aunque el incidente no dejó víctimas fatales, el hecho encendió las alertas sobre las condiciones en que se desarrolló el evento tradicional.

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El Ministerio Público requirió a la administración municipal información sobre los planes logísticos adoptados para garantizar la seguridad de los asistentes, con el fin de determinar si hubo un manejo inadecuado de las medidas previstas para la realización de este tipo de actividades masivas.

Solicitó un informe detallado a la Alcaldía municipal

En ese sentido, la Procuraduría Provincial de Barranquilla busca verificar las “circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos, así como las acciones desplegadas por la Alcaldía dentro de sus competencias“.

La entidad también solicitó a la mandataria local un informe detallado que incluya las condiciones técnicas de instalación y supervisión de los palcos, las medidas de prevención adoptadas y la atención brindada tras la emergencia.

De acuerdo con el organismo de control, funcionarios realizaron una inspección en la población para corroborar directamente la situación presentada, recopilar información y hacer seguimiento a las actuaciones adelantadas por las autoridades locales frente a lo ocurrido.

La Procuraduría reiteró a las autoridades territoriales la importancia de acatar las disposiciones contempladas en la circular 004 del 30 de junio de 2022, relacionada con las medidas de Gestión del Riesgo de Desastres en el marco de festividades tradicionales, especialmente durante la temporada de Semana Santa.