Capturado un hombre que generó pánico en un banco con una maleta que supuestamente tenía explosivos

La Policía capturó en las últimas horas a un hombre en Bogotá que generó pánico al interior de una entidad bancaria con una maleta que, según él, contenía explosivos. El hecho se registró exactamente en el barrio Bellavista de la localidad de Engativá.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el hombre, presuntamente, intentaba asaltar el banco utilizando actitudes temerarias y una maleta que simulaba contener explosivos.

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Las autoridades actuaron

Inmediatamente ocurrió esta situación, la Policía llegó al lugar para intentar mediar con el sujeto. Después de unos minutos, los uniformados lograron controlar la situación y se descartó la presencia de artefactos explosivos en la caja, que realmente estaba vacía.

El hombre, de 33 años, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de terrorismo y amenazas. La Policía hace un llamado para denunciar cualquier actitud sospechosa que ponga en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

Maleta sospechosa (GettyImages) / Viktoriia Ampliar Maleta sospechosa (GettyImages) / Viktoriia Cerrar

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