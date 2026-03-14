Autoridades descartan presencia de explosivo en un bus del SITP en Engativá 

Este sábado, 14 de marzo, las autoridades recibieron una llamada sobre la presencia de un elemento extraño dentro de un bus del Sistema Integrado de Transporte que se movilizaba por la localidad de Engativá y en el que iban dos pasajeros.

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Ante la situación, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo aseguró que se realizaron todas las verificaciones correspondientes para poder determinar qué tipo de elemento era el abandonado.

“Siguiendo procedimientos los perros entran en inspección, pero no dan señas concluyentes. Se avanza en el procedimiento con uno de cañón disruptivo para desintegrar la caja sin poner en peligro personas o espacios. Se desintegra- por eso suena detonación- y tras la inspección no se encuentra presencia de artefacto explosivo”, agregó el secretario Restrepo.

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De acuerdo con la información, el elemento encontrado era un tarro de aceite para carros con combustible y con un sistema de activación mixto con batería y mecha de seguridad que podría generar un incendio.