Alcaldía de Barranquilla rescata más de 70 animales de la llamada ‘La casa de los gatos’

Durante este jueves 26 de marzo, la Alcaldía de Barranquilla realizó una audiencia pública para intervenir una vivienda conocida como ‘La casa de los gatos’, ubicada en la calle 93 con carrera 46, donde se han detectado graves afectaciones a la convivencia, la movilidad y la salubridad del sector.

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La actuación fue liderada por la Secretaría de Gobierno y durante esta, las autoridades evidenciaron condiciones extremas de insalubridad dentro del inmueble, como acumulación de residuos sólidos en descomposición, deterioro estructural, problemas de ventilación, humedad y presencia de contaminación biológica, incluyendo excretas y restos orgánicos.

Asimismo, se identificó una alta proliferación de roedores e insectos, junto con un preocupante hacinamiento de animales en condiciones inadecuadas.

Rescatados más de 70 animales

En medio de la intervención, se confirmó la presencia de animales en estado de maltrato e insalubridad. Hasta en horas de la tarde de este jueves iban más de 70 animales, entre perros y gatos, rescatados, los cuales fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal para su valoración médica.

“Hoy salvamos la vida de más de 80 perros y gatos en Barranquilla. Atendimos reportes sobre la situación en la Cra 46 con Cll 93. Desde la Alcaldía llegamos con una intervención integral para proteger y acompañar. Encontramos una realidad que duele: animales en condiciones indignas y personas en un entorno no apto ni seguro. Las personas fueron trasladadas a un centro médico y tendrán seguimiento. Los animalitos están en el Centro de Bienestar Animal recibiendo atención. Muy pronto necesitarán un hogar y requerimos del corazón de los barranquilleros para darles una segunda oportunidad. En Barranquilla la gente, y todos los seres vivos, van primero”, dijo la gerente de Ciudad, Ana María Aljure.

La Alcaldía informó que continuará adelantando las acciones necesarias para recuperar las condiciones sanitarias del sector, en articulación con distintas entidades distritales y organismos de control.